再度のお値下げしました❗

【未使用】ダコタ Dakotarリュック バックパック 革製 日本製 黒色

〈サイズ〉

●縦 約31cmr●横 約22cmr●幅 約10cm

〈素材〉

本革(レザー)

ダコタのリュック。コロンとしたシルエットがとてもかわいいです。A4は入りませんが、立体的なデザインなので長財布はもちろん、沢山荷物が入ります。

浅草にあるバッグメーカー「プリンセス・トラヤ」のオリジナルブランド「ダコタ(Dakota)素材にこだわり、長く使い込むほど変化していく風合いを楽しめるのが魅力です。

再お値下げ❗【未使用】Dakotarリュック バックパック 革製 黒色 日本製

シンプルななかに、どこかかわいらしさを感じさせるデザインも人気の秘密。シンプルでシチュエーションやファッションを選ばないため、使い勝手もよいですよ。

高品質にもかかわらず、意外に手に入れやすい価格でコスパがよいことも、多くの女性に支持される理由でしょう。シンプルななかにこだわりが光る、長く愛用できるバッグを探している人には、ダコタのバッグがイチオシです。

お色は人気の黒色になります。

一年を通して使えます。

最高級の革を使用しています。

新年度を迎えて、新入学、新社会人、通勤通学、お買い物にも両手が空いて安心安全です。

スマホをするには、リュックが最適です。

人気商品ですので、早い者勝ちです❗

新品で自宅保管です。細かいキズ等気になる神経質な方は御遠慮下さい。

通勤バッグ

通勤カバン

ビジネスバッグ

バッグ

バックパック

ショルダーバッグ

トートバッグ

ハンドバッグ

♯バックよしリン

商品の情報 ブランド ダコタ 商品の状態 新品、未使用

