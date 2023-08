ご覧いただきありがとうございます。

ApplePencil付き iPad Air 第4世代 64GB ローズゴールド



Surface Go 2 LTE

iPad 第9世代

アモリベ専用 iPad Pro 2021 12.9インチ (第5世代) 1TB

64GB

美品★Surface Pro5 本体+タイプカバー+ACアダプタ付き

スペースグレー

iPad第6世代 32GB Wi-Fiモデル 初期化済

Wi-Fiモデル

電池最良好 iPad6 第6世代 32GB WIFIモデル



iPad Pro 11インチ 第一世代 本体 folio キーボード セット

4月に高校入学した息子の学校端末用として、こちらで開封のみの新品を購入しましたが結局一度も使う機会が無かったので欲しい方にお譲りします。

パナソニック MKN713



美品 iPad Pro 12.9インチ 第3世代 1TB スペースグレイ

購入後ガラスフィルムを貼り付けてAmazonで買ったiPadケースに入れて保管していたのでそのままお付けます。

値下げ可返品可 iPad Air アイパッドエア Apple アップル

(ケースだけは外して別梱包にします)

タブレット P70 10.1インチ 6GB+128GB アンドロイド 12



Chromebook Detachable CM3(タブレット型ノートパソコン)

元箱、付属品全て揃ってます。

Fire HD 8 Plus 64GB 充電スタンド付き



iPad6 9.7 インチ 32GB wi-fi

充電ケーブルだけは約1ヶ月使用していましたので、ご了承下さい。

早いもの勝ち!iPad (第6世代) wifiモデル32GBピンクゴールド

目立つ傷や汚れはありません。

ipad mini 5 64G cellular simフリー (箱無し) +α



Lenovo Tab M10FHD Plus SIMフリー ZA5V0274JP

当方専用出品は対応しませんのでコメント欄で交渉中でも早い者勝ちとさせていただいております。

ipad2020 タイプ 128g



Apple iPad 7th Gen Wi-Fi+Cellular 32GB

シリーズ···iPad

アンドロイドタブレット ALLDOCUBE iPlay 40

世代···第9世代

【即日発送】iPad 第6世代 32GB SIMフリー セルラーモデル

ストレージ容量···64GB

専用12.9インチiPad Pro 第5世代 スペースグレーWi-Fiモデル

通信規格···Wi-Fiモデル

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます。iPad 第9世代64GBスペースグレーWi-Fiモデル4月に高校入学した息子の学校端末用として、こちらで開封のみの新品を購入しましたが結局一度も使う機会が無かったので欲しい方にお譲りします。購入後ガラスフィルムを貼り付けてAmazonで買ったiPadケースに入れて保管していたのでそのままお付けます。(ケースだけは外して別梱包にします)元箱、付属品全て揃ってます。充電ケーブルだけは約1ヶ月使用していましたので、ご了承下さい。目立つ傷や汚れはありません。当方専用出品は対応しませんのでコメント欄で交渉中でも早い者勝ちとさせていただいております。シリーズ···iPad世代···第9世代ストレージ容量···64GB通信規格···Wi-Fiモデル

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 未使用に近い

Lenovoスマートタブ10 ZA3V0052JPtutuさま専用 iPad Air 第4世代 SmartKeyboard付きiPad Pro 11インチ 第1世代 256GB Cellular3992 電池最良好 iPad mini5 第5世代 64GB WIFIモデルiPad mini4 Wi-Fi+Cellular 64GB ゴールドiPad mini 6世代 64gb スペーグレー ピンク スターライトApple iPad Air 第3世代 256GB Wi-Fi スペースグレーIpad Air 2 128GB Wifi シルバー【ayu様専用】 Surface Go 3 / 8V6-00015APPLE iPad Air4 64GB Wi-Fi+Cellular