ご覧いただきありがとうございます(^^)

こちらはsuper beauty

パワーネット

ティアードワンピース

ふわっと軽やかなパワーネット

マーガレットとティアードフリル

凝った作りになっています

洗濯も楽ですので

夏のパワーネットはおすすめ✨

腰部分がフリルになって可愛いです

❗️フリル縫い付けてあるため

50以上は伸びません

効率の上ご購入くださいませ

ポストイン

お値下げなし

♡カラー ブラック

♡サイズ 44

♡定価 26400

♡平置きで

身幅約45〜55

❗️ウエスト 腰部分50 伸びないです

着丈約 108

配送料値上げに伴い

低価格維持のために

圧縮せずポストインできる商品は

ポストイン発送させていただいて

おりますd(^_^o)

購入後に時間日付指定承れない場合がございます

事前にご相談くださいませ

またらくらく→ゆうゆうメルカリ便

ゆうゆう→らくらくメルカリ便

時間帯や現在地などにより

変更する場合がございます

配達のご希望ある場合は必ず

購入前にメッセージをお願い致します

新品ではございますが、

一度購入しております❣️

ダメージがないかチェックしておりますが、

元々の縫製や、軽微な部分に関しては対応できません。

\(//∇//)\

返品交換はできませんので、

ご質問があればお気軽にコメントくださいね

╰(*´︶`*)╯♡

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド スーパービューティー 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます(^^)こちらはsuper beautyパワーネットティアードワンピースふわっと軽やかなパワーネットマーガレットとティアードフリル凝った作りになっています洗濯も楽ですので夏のパワーネットはおすすめ✨腰部分がフリルになって可愛いです❗️フリル縫い付けてあるため50以上は伸びません効率の上ご購入くださいませポストインお値下げなし♡カラー ブラック♡サイズ 44♡定価 26400♡平置きで 身幅約45〜55 ❗️ウエスト 腰部分50 伸びないです 着丈約 108配送料値上げに伴い低価格維持のために圧縮せずポストインできる商品はポストイン発送させていただいておりますd(^_^o)購入後に時間日付指定承れない場合がございます事前にご相談くださいませまたらくらく→ゆうゆうメルカリ便 ゆうゆう→らくらくメルカリ便 時間帯や現在地などにより変更する場合がございます配達のご希望ある場合は必ず購入前にメッセージをお願い致します新品ではございますが、一度購入しております❣️ダメージがないかチェックしておりますが、元々の縫製や、軽微な部分に関しては対応できません。\(//∇//)\返品交換はできませんので、ご質問があればお気軽にコメントくださいね╰(*´︶`*)╯♡

