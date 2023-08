タイプ···三脚・一脚

Crane 2S Combo Zhiyun スタビライザー ジンバル



国内ではなかなか流通していない、

3 Legged Thing(スリーレッグドシング)プロ ウィンストン 2.0 三脚です。

最近、銀一さんやヨドバシカメラさんにて取り扱いが開始されました。

ヨドバシカメラにて購入しましたが、店員さんは「ジッツオの次に安定感のある三脚」との事でした。

夜間の航空機撮影で1度使用したのみです。

定価79970円(税込)

以下、某ショッピングサイトからの説明文です。

3段の脚と1段のセンターコラムを備えた、安定性と耐荷重に優れたカーボン三脚とボールヘッドのキットです。

段数を抑えることで素早いセットアップができ、パイプ径最大29mmの太さにより耐荷重40kgを実現。安定感のある設置が可能で、風景やスタジオなどでの撮影に適しています。

脚、センターコラムともに取り外しが可能で、センターコラムを上下反転させた状態でのローアングル撮影や、各パーツを分解してコンパクトに持ち運びができます。また、脚とセンターコラムを接続することにより一脚やマイクブームとしても使用できます。

■カラー:ブロンズ

■材質:カーボン

■脚段数:3段

■コラム段数:1段

■全伸高:194cm(エアヘッド含む)

■格納高:61.2cm

■パイプ径:最大29mm

■最低高:23.1cm(エアヘッド含む)

■重量:2.05kg(全オプション含む)

3 Legged Thing(スリーレッグドシング)プロ ウィンストン 2.0

■耐荷重:40kg

■同梱物:キャリーバッグ、キャリーストラップ、ツールズ、マイクロファイバーバッグ(ボールヘッド用)

気になる箇所があればご連絡ください。写真撮影し、追加致します。

よろしくお願いします。

#飛行機 #canon #nikon #sony #fujifilm #写真 #カメラ #ミラーレス #大型三脚

商品の情報 ブランド ジッツォ 商品の状態 未使用に近い

