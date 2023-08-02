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【楽ギフ_のし宛書】 VANS Old SKool スニーカー

商品の説明

メイン素材: スエード, キャンバス
adidas neighborhoodコラボスニーカー
品番：VN0A38G1QW4
エア ジョーダン1 ミッド SE オールスター 2021 Air Jordan
カラー：(スエード/キャンバス) ウィンターモス/ガム ((SUEDE/CANVAS) WINTER MOSS/GUM 緑/茶)
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商品の情報

商品のサイズ25.5cm
ブランドバンズ
商品の状態新品、未使用

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メイン素材: スエード, キャンバス品番：VN0A38G1QW4カラー：(スエード/キャンバス) ウィンターモス/ガム ((SUEDE/CANVAS) WINTER MOSS/GUM 緑/茶)新品、希少！#vans#oldskool#ヴァンズ#オールドスクール#スニーカー#スケボー#ストリート#ファッション#キャンプ#アウトドア#レジャー

商品の情報

商品のサイズ25.5cm
ブランドバンズ
商品の状態新品、未使用

【楽ギフ_のし宛書】 VANS Old SKool スニーカー

15分钟前

【楽ギフ_のし宛書】 VANS Old SKool スニーカー

¥10,888 ¥9,255

(税込) 送料込み
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    3. スニーカー
    4. VANS Old SKool
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
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