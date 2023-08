閲覧ありがとうございます✨

■Ferragamo(フェラガモ)美品 /レザー/ハンドバッグ/グレー系

気になることがあればお気軽にコメント下さい☺︎

値下げ交渉も大丈夫です◎

○アイテム

○サイズ

縦 18cm

横 32cm

マチ 12cm

ハンドル高さ 24cm (肩かけ可能)

長財布、500mlのペットボトル等、収納可能☺︎

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○仕様

外ポケット ×3

内ポケット ×2

○状態

目立つダメージも無く、ヴィンテージ中古品としては美品になります(^^)

○素材

レザー

○付属品

なし

*購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

★♡ブランドバッグ小物多数出品中↓♡★

#セレクトショップR_中古ブランド

★♡ブランドバッグ↓♡★

#セレクトショップR_ブランドバッグ

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

■ユーズド品ですので、神経質な方や完璧を求められる方は方は購入をお控えくださいませ。

■撮影環境で実物と画像に若干の色誤差がある場合がございます。

■イメージと違った等の理由での返品はご容赦ください。

230-609-206-1083A

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

閲覧ありがとうございます✨気になることがあればお気軽にコメント下さい☺︎値下げ交渉も大丈夫です◎ ○アイテムプラダ PRADA かごバッグ カゴバッグ クロコ フリンジ レザー 革 ツイスト ハンドバッグ トートバッグ オレンジ ツイストデザイン トライアングル ○サイズ縦 18cm横 32cmマチ 12cmハンドル高さ 24cm (肩かけ可能)長財布、500mlのペットボトル等、収納可能☺︎平置き実寸。着画はお断りいたします。○仕様外ポケット ×3内ポケット ×2○状態目立つダメージも無く、ヴィンテージ中古品としては美品になります(^^)○素材レザー○付属品 なし*購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★♡ブランドバッグ小物多数出品中↓♡★#セレクトショップR_中古ブランド★♡ブランドバッグ↓♡★#セレクトショップR_ブランドバッグ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★■ユーズド品ですので、神経質な方や完璧を求められる方は方は購入をお控えくださいませ。■撮影環境で実物と画像に若干の色誤差がある場合がございます。■イメージと違った等の理由での返品はご容赦ください。230-609-206-1083A

