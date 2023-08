●商品詳細

只今、ラッピング、ブランドショッパー無料サービス中です!

★BRAND ヴェルサーチ

・ネックレス ゴールド

・新品未使用(自宅保管)

・購入先 ヨーロッパ ヴェルサーチ正規直営店

・参考価格 48000円 国内他サイト比較

・型番【DG1G810S DJMX IT D0OC】

☆只今購入時、特別割引させていただいております★

*リピート割 300円オフ

*フォロー割 300円オフ

*おまとめ割 500円オフ

●サイズ

・ 長さ55㎝

個人採寸になりますので多少の誤差はご了承くださいませ。

●付属品

・ヴェルサーチ保存袋

・ヴェルサーチ箱

●発送、その他

*24時間以内の発送 *即購入大歓迎 *愛犬家

*喫煙者無し 交渉中でも購入者様優先

他のお財布、バッグも出品しておりますので是非ご覧いただければと思います(^^)

他にもボッテガヴェネタ、メゾンマルジェラ、ジルサンダーなどのブランドも出品しておりますのでお時間ありましたらお寄り道していただければ嬉しいです☆

その他お気軽にお問い合わせ下さいませ(^-^)

今日は貴重なお時間で閲覧いただきありがとうございました☆

商品の情報 ブランド ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ) 商品の状態 新品、未使用

●商品詳細 只今、ラッピング、ブランドショッパー無料サービス中です!★BRAND ヴェルサーチ・ネックレス ゴールド・新品未使用(自宅保管)・購入先 ヨーロッパ ヴェルサーチ正規直営店・参考価格 48000円 国内他サイト比較・型番【DG1G810S DJMX IT D0OC】☆只今購入時、特別割引させていただいております★*リピート割 300円オフ*フォロー割 300円オフ*おまとめ割 500円オフ●サイズ・ 長さ55㎝個人採寸になりますので多少の誤差はご了承くださいませ。●付属品 ・ヴェルサーチ保存袋・ヴェルサーチ箱●発送、その他*24時間以内の発送 *即購入大歓迎 *愛犬家*喫煙者無し 交渉中でも購入者様優先他のお財布、バッグも出品しておりますので是非ご覧いただければと思います(^^)他にもボッテガヴェネタ、メゾンマルジェラ、ジルサンダーなどのブランドも出品しておりますのでお時間ありましたらお寄り道していただければ嬉しいです☆その他お気軽にお問い合わせ下さいませ(^-^)今日は貴重なお時間で閲覧いただきありがとうございました☆

