商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コーチのレザーリュックです!高品質•オシャレでありながら、大容量と多数ポケットもあり収納力抜群です!ターンロックやユニコーンのレザーチャームなどの細かいオシャレポイントも⭐︎購入頂いた際は迅速に発送致します^^#つむぎのバッグ出品一覧他にも多数バッグを取り扱っております☺︎この他のバッグ商品も是非ご覧ください^^○アイテムcoach コーチターンロック 高級シルバー金具 ロゴ金具型押しロゴ 大容量ノートPC A4収納可通勤 通学 ユニセックス旅行 バッグパック○購入元大手リサイクル業者にて購入しました。○サイズタテ約47cmヨコ約35cmマチ約16cm持ち手上がり約5cmショルダー約40-75cm※長さ調整可能平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態角スレ等、多少の使用感はございますが、目立った傷や汚れはございません。※あくまで中古品ですのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○カラーダークグレー系(※黒に近いです)ブルー系 バイカラー○素材本革 ペブルトレザーシボ革○付属品保存袋レザーバッグチャーム○配送包装し、1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号/N05830342

