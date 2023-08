◎この他のミリタリー

●商品説明

70s 米軍 アメリカ軍 USarmy

M-65 M65 フィールドジャケットコート ミリタリージャケット

U.S.Army M-65 Field Parka (Medium)

COAT, COLD WEATHER, FIELD 軍放出品 実物 3rd

1975年コントラクト品。

ジッパーSERVAL製

JOHN OWNBEYCO,INC.

ブラスジップの3rdモデル

ミリタリー定番の1着。

ここ数年のmilitary人気により古いvintageのものは年々入手困難になってきております。

お探しの方是非!

●状態

軍もののusedですので使用感はあります。

左下ポケットダメージあり。袖、フロント全体的、背中、バック裾にペンキのような薄汚れ複数カ所あり。ライナー全体的に糸引け、毛玉数カ所あり。

ダメージ加工では出せない

古着特有の味や風合いがよく出ています。

※軍物のusedとなりますので汚れがある場合がございます。軍物の古着慣れしていない方や完璧を求めるお客様のご購入はご遠慮くださいませ(><)

●カラー

オリーブドラブ

OD

緑

●表記サイズ

medium regular

着丈(首下中心付け根から裾下)75

身幅(脇下から脇下)57

肩幅(肩から肩を直線で)51

袖丈(肩から袖先)61

⚠︎身長、体重等によるサイズ感の質問には個人差ございます為お答えしておりません。実寸サイズ載せてますのでそちらで必ず確認お願いいたします⚠︎

採寸を載せておきますので

普段お使いのお洋服と比較して

いただけれはイメージしやすいと

思います◡̈

早い者勝ちですので気に入っていただけましたら売り切れ前にお早めのご検討お願いいたします!

◎この他のミリタリー

↓↓↓

#にゃーにゃミリタリー

◎この他のジャケット、コート

↓↓↓

#にゃーにゃjacket

他の出品はこちら☆

↓↓↓

#古着屋にゃーにゃ

まとめ買いがお得です!是非ご覧ください☆

S42-2-p297-232

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

