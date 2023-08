新品即決 廃盤美品 RED WING Chelsea Boots No.2922 9.5 ブーツ

ご覧頂きありがとうございます。

トラブルを防ぐ為、スムーズなお取引の為必ずプロフィールに記載している注意事項をお読みの上コメントやご購入をお願い致します。

今でも『MADE IN USA』を貫く米国が誇るワークブーツブランド、『レッドウィング』。

アイリッシュセッター、フラグメント4665、4679、ナイジェルケーボン 4633、8875、9874、9875、9894、9895、8877、9870、9871、9877、ポストマン101、ベックマン9011、9411、9014、9414、フラットボックス9060、9062、9063、アイアンレンジ8111、8113、8084、8080、8083、8086、ミルワン9087、9086、エンジニア9268、9269、2966、ジラードブーツ9090、9091、スポーツブーツ8075、ハンツマン2015、カヌーモック9850、9851などの名作を生み出し、近年再び人気が高まりメーカー欠品が多く、入荷待ちの状態が長く続いている事が多いです。

こちらは定番モデルではないがコアなファンも多いサイドゴアブーツ、通称チェルシーブーツ。

アッパーに使用されているレザーはオロイジナルレザー。

875などにも使用されていましたが廃盤となってしまい、オロイジナルレザーはオロレガシーレザーに切り替わっています。

またアウトソールはベックマンソールとなっておりドレッシーな印象。

現在ではレザーも、モデルも廃盤となっており入手困難、希少価値の高い一足となっております。

ブランド : レッドウィング

モデル : チェルシーブーツ 2922

カラー : ブラウン

サイズ : 9.5 2E 27.5cm #RW9h

※ハッシュタグから私が出品している他のレッドウィングの同サイズ商品を検索できます。

ソール : ベックマンソール

アッパー : オロイジナル

状態 : 美品

その他事項 : ビンテージ vintage ヴィンテージ

ホワイツ、ダナー、ウエスコ、ウルヴァリン、クリンチ、ローリングダブトリオ、ブラザーブリッジ、ロンウルフ、スローウェアライオンなどお好きな方にもおすすめです。

この他にも多数出品しておりますので宜しければ併せてご覧下さい。

管理ID 0427-498-475

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド レッドウィング 商品の状態 未使用に近い

