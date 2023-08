充電式コードレス高圧洗浄機 DL-220622

パワフル水圧でベランダ・車・外壁などの汚れを綺麗に!

コンセントや水道がなくても洗車・掃除ができる高圧洗浄器です。

・どこでも使える充電式コードレス

コンセントや電源の場所を気にすることなく使える充電式。

あらかじめ充電しておけば、いつでもどこでも使えます。

電源ケーブルなどもないので場所の移動もラクラク♪

駐車場やベランダ、お庭など、お掃除が自由自在!

・水道・水栓が無い場所でも使える

バケツなどに水を貯めて付属のホースで給水するだけ!

・コンパクトなのにパワフル噴射

・3種類の噴射モード

1.力強い 直噴モード

2.幅広い 拡散モード

3.洗車に便利 泡モード

洗車にぴったり!

・使いやすい軽量タイプ

・持ち運べるケース付き

商品詳細

サイズ・容量

サイズ(約):22.0×20.0×7.2cm

ホース長さ(約):5m

重量(約):660g

規格

材質:ABS樹脂・ステンレス

電源:USB充電

充電時間(約):4時間

使用時間(約):20~30分

吐出圧力(約):24.5bar/350psi

セット内容:本体、ACアダプター、バッテリー、ホース、フィルター、ボトル、アタッチメント

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

