年末のプロモーション大特価！ 腕時計 KOMONO メッシュ 腕時計(アナログ)

コモノの腕時計、メッシュベルト、色はブラックです。着用回数が少ないので綺麗です。箱は処分しました。中古品になります。綺麗ですのでご安心ください！電池交換はしてありません

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商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 未使用に近い

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