Red Velvet レドベル

ソウルコン RtoV 会場 限定 トレカ

Super Star ミッション認証 トレカのウェンディになります。

角度で柄が変わるレンチキュラートレカです

即購入 ◯

お値下げ ×

⚠︎海外製のため神経質な方はご遠慮ください

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

