お買い得モデル パタゴニア　レトロX カーディガン　S ブルゾン

パタゴニアのレトロXカーディガンです。

BAGARCH バガーチ コート



ウィアード ペイントジャケット

定番のレトロXジャケットと違い、内側がナイロン地になっています。

ほぼ新品です

毛足も長めで発色も良く、非常に人気の1着です。

ETRO エトロ インディゴ リネンジャケット

また、肌触りの良いフリース生地は着心地抜群です。

sacai NIKE LAYERED JACKET サカイ ナイキ レイヤード

この機会に是非ご検討下さい！

Cav Empt Jacket C.E



『美品』ジョルジオアルマーニ 40周年記念ブルゾン《日本限定》

※比較的状態の良いものを出品しておりますが、あくまで古着の為、過度に状態などを気にされる方はご遠慮下さい。

極美品 Vintage Barbour Bedale 4FLAP バブアー42

購入後の返品返金についてはお断りしております。

【激レア】94’s Patagonia NUEVO RENGE JACKET



【希少】バーバーリー ウール スイングトップ ノバチェック キャメル ホースロゴ

#パタゴニア

RANRA

#patagonia

あつお様専用

#シンチラ

ALPHA M-65ジャケット（カーマインレッド）チロリアン刺繍

#synchilla

【theory/セオリー】フルジップアップジャケット S

#シンチラスナップT

✦極美品✦こなれ感 ヴィンテージ CUTTER＆BUCK ブルゾン ジャンパー

#ヴィンテージ

Patagonia パタゴニア レトロX

#MARS

70s Lee CHETOPA TWILL ワーク ジャケット 44 TALON

#グリセード

【極美品】BURBERRY LONDON ENGLAND ボンバー ジャケット

#レトロX

カーハート 裏地ボア 肉厚 超オーバーサイズ ダック デトロイトジャケット

#ベビーレトロ

マルニMARNIストライプジップアップ ジャケット44ネイビーブルゾンアウター

#USA

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パタゴニアのレトロXカーディガンです。定番のレトロXジャケットと違い、内側がナイロン地になっています。毛足も長めで発色も良く、非常に人気の1着です。また、肌触りの良いフリース生地は着心地抜群です。この機会に是非ご検討下さい！※比較的状態の良いものを出品しておりますが、あくまで古着の為、過度に状態などを気にされる方はご遠慮下さい。購入後の返品返金についてはお断りしております。#パタゴニア#patagonia#シンチラ#synchilla#シンチラスナップT#ヴィンテージ#MARS#グリセード#レトロX#ベビーレトロ#USA

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Carhartt detroit jacketCOOTIE suede cattleman jacketPINK DRAGON クリームソーダ アウター ネイビー