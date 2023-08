マリオ40周年コラボモデル マリオモデル

マリオ40周年コラボモデル マリオモデルサイズ···26cm(USA7.5)ブランド···コンバース色···赤箱あり新品未使用で当方ではヒモも通しておりません。(購入時より片側は通っていました)今回、撮影の為に箱から出しました。見たところ変色もなく、エナメルの状態もキレイですが、右かかと内側に擦れがあります。自宅保管品ですので、完璧な物をお求めな方の購入はお控え下さい。2014年発売 日本工場で生産された"MADE IN JAPAN"モデルです。24時間以内に匿名配送いたします。

