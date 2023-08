★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

チャンピオン リバース 黒 ブラック 90s

ご覧いただきありがとうございます。

こちらの商品は、海外限定仕様の裏起毛スウェットの上下セットになります。

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

トレーナー以外にもパーカーも販売しております。こちらもご覧ください♪

■ブランド/THE NORTH FACE

■アイテム/パーカー

■カラー/グレー

★日本では滅多に見ることができないため、人と同じものを履きたくないという方にはおすすめです!

★海外から仕入れているため、サイズについては海外仕様となっています。トレーナーは海外サイズXLになります。パンツは海外サイズLになります。基本的には日本サイズよりもワンサイズ小さく表示されていますので、ワンサイズ上でちょうど良いかと思います。

★商品については、写真撮影と検品のため一度袋を開封しておりますが、試着もしていない新品未使用品になります。

★基本的には、ご注文いただきました当日中又は翌日中に発送させていただいております。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

カラー···gray

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

素材···裏起毛

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

上

海外サイズXL(日本XXL相当)

着丈:72cm

身幅:63cm

肩幅:51cm

袖丈:70cm

下

海外 L(日本XLサイズ相当)

ウエスト96cm

総丈107cm

股上37cm

股下77cm

ワタリ29cm

裾回り13cm

※ペットはおりません。

※喫煙もしておりませ

ザ ノースフェイス ジョガーパンツ ボトムス NF0A5ILI スウェット 裏起毛 ジャージ メンズ ズーム パンツ THE NORTH FACE M ZUMU FL JOGGER

J215314

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

