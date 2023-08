最大12%OFFクーポン 【人気デザイン】ノースフェイス ロゴ刺繍入りダウンジャケット 700フィルパワー ダウンジャケット

☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

▪️ブランド▪️

ザ ノースフェイス / the north face

▪️サイズ表記▪️

85(M程度)

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈63

・身幅48

・肩幅40

・袖丈62

▪️カラー▪️

ワインレッド ボルドー / えんじ色

▪️素材▪️

外側: ナイロン 100%

内側: ダウン 80% フェザー 20%

▪️状態▪️

目立った傷や汚れはなく、問題なく着用可能です!

こちらにもオススメ商品を大量出品中です(>◡<)

#古着屋sullivan

B28

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

