【ブランド名】フォクシーブティック

【購入経路】大手リユースショップ AACD加盟店

【素材】ニット部分:アセテート、ナイロン

スカート部分:綿、キュプラ、ナイロン

【カラー】ブラック 黒 チェック 総柄

【サイズ】40サイズ

肩幅35 身幅40 丈100

【状態ランク】AB〜B

個人差がありますので御理解下さい

スカート一部少し汚れあり

中古品ですので細かい傷汚れはご容赦ください

使用に支障はなくまだまだお使い頂ける状態です

フリマなので細かい傷汚れ等を気にする方、完品をお求めの方はご購入を御遠慮下さい

SS新品 未使用

S未使用

A未使用に近い

AB着用に支障がない美品

B多少傷汚れあるが着用に支障がない

C目立つ傷汚れあり

Dジャンク

できる限り検品はしていますが見落としている傷、汚れもある可能性もあるのでそれを踏まえてのご購入をお願いします。

素人採寸ですので完璧ではありません。

誤差はご了承下さい。

採寸方法は平置きでの採寸でございます。

※色、素材感に注意して撮影しておりますが、ご覧になられているスマホにより色味、質感が異なって見える可能性がございます。

画像にて自己判断でお願いします。

【配送】送料、経費削減の為ネコポスに入る大きさなら圧縮して発送しますのでよろしくお願いいたします。

【値下げ】できる限り相場〜相場以下くらいのお値段で販売しております。商品にもよりますが、できる限りお客様の御要望にお答えできるようにいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フォクシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

