注文割引 ビンテージ FENDI ロンドンストライプシャツ フェンディ シャツ

※コメント、購入前に必ずプロフをご覧下さい。

【美品】Supreme Flags Rayon S/S Shirt 2020SS



高城剛 NEXTRAVELER TOOLS トラベルシャツ ブルー 〈Lサイズ〉

90年代ビンテージ、フェンディのロンドンストライプシャツです。

最終値下げ超レア美品3.1 Phillip Lim レーヨン混シャツ Mサイズ



コムデギャルソンシャツ チェックレオパード柄 半袖 ブラウス クレイジーバターン

カラーはピンク×ホワイト。

PACCBET multi checked shirt Lサイズ 新品!



希少オールドタグ・ラルフローレン・刺繍プレイヤーロゴ・1266

柔らかな配色のストライプシャツです。

1930sモンゴメリーワード ハーフジップウールワークシャツ チンスト マチつき



00s ラルフローレン アロハ シャツ レア 柄

クリーニング長期保管状態でしたので、出品に際して洗濯いたしました。

【完売品】supreme 総柄 レーヨンシャツ 8ボール デザイン 開襟シャツ



DENIME アロハ 未使用 タグ付き

ドレスでもカジュアルでも良いかと思います。

【超美品】☆ハロルズギア:ホースハイドレザー 半袖 ジャケット キャメル系 M



大人気 OLD CROW グラッドハンド 日本製 開襟 オンブレチェックシャツ

女性がビッグシルエットで着用してもカワイイです。

sacai would map 地図柄



ガルニエのシャツです。

GUCCI、FENDI、Christian Dior、SAINT LAURENT等も多数あります。

半額以下!未使用!ワコマリア×ティムリーハイ長袖ハワイアンシャツGREEN/M



QUILP カジュアルシャツ チェック ネイビー

サイズ M 素材 綿

【売り切り】 taakk ターク ライダースシャツ シャツライダース サイズ2



Supreme シュプリーム ワークシャツ 刺繍 半袖シャツ M 6389

肩幅 約45cm

トムブラウン オックスフォード2枚セット(ホワイト、ブルー)、サイズ0

身幅 約55cm

WACKOMARIA×バスキア シャツ 品番 BASQUIAT-WM-HI04

着丈 約82cm

2点おまとめRalph ラルフローレン リネン ピンク 半袖 シャツ

袖丈 約64cm

OVY Cordura Lineman Shirts Lサイズ



ルイヴィトンシャツXLレア

平置きで計測しています。

【WACKOMARIA】HANDS PRAY SHIRT/新品タグ付/送料込



Dries Van Noten ドローストリングジャケット

素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。

コムデギャルソンシャツ ストラップシャツ



ポロ ラルフローレン caldwell ブラック 黒 L

実物と写真で多少の誤差もあるかと思いますがご了承下さい。

yetina イエティナ Worsley shirt



ニューヨークヤンキース 松井 オーセンティック ユニフォーム Usa製

あくまでユーズド、古着になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。

challenger デニムシャツ



美品イサムカタヤマBACKLASHバックラッシュ長袖

古着にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

未使用 EMPORIO ARMANI シャツ ロゴ スリム ドレスシャツ 黒44



【人気Lサイズ】シュプリーム☆ワンポイント刺繍ロゴ入り総柄半袖シャツ 即完売.

直営店での購入品です。

Star of Hollywood エルヴィスドット シャツ



kei様専用 mcgregor 40's レーヨンシャツ vintage

返品は受け付けていません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※コメント、購入前に必ずプロフをご覧下さい。90年代ビンテージ、フェンディのロンドンストライプシャツです。カラーはピンク×ホワイト。柔らかな配色のストライプシャツです。クリーニング長期保管状態でしたので、出品に際して洗濯いたしました。ドレスでもカジュアルでも良いかと思います。女性がビッグシルエットで着用してもカワイイです。GUCCI、FENDI、Christian Dior、SAINT LAURENT等も多数あります。サイズ M 素材 綿肩幅 約45cm身幅 約55cm着丈 約82cm袖丈 約64cm平置きで計測しています。素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。実物と写真で多少の誤差もあるかと思いますがご了承下さい。あくまでユーズド、古着になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。古着にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。直営店での購入品です。返品は受け付けていません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

OAMC レストランシャツtown craft オープンカラー 半袖 チェックシャツ ヴィンテージユリウス カバードネックシャツ ハイネック ブラックTENDERLOINテンダーロインキムタク ウエスタンシャツ激レア AKM LEE タンガリーシャツL 23ss WTAPS LEAGUE / SS / COTTON. TWILL【美品】POLO BEAR by RALPH LAUREN 刺繍ロゴ 白シャツ