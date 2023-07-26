注文割引 ビンテージ FENDI ロンドンストライプシャツ フェンディ シャツ

※コメント、購入前に必ずプロフをご覧下さい。

【美品】Supreme Flags Rayon S/S Shirt 2020SS



高城剛 NEXTRAVELER TOOLS トラベルシャツ ブルー 〈Lサイズ〉

90年代ビンテージ、フェンディのロンドンストライプシャツです。

最終値下げ超レア美品3.1 Phillip Lim レーヨン混シャツ Mサイズ



コムデギャルソンシャツ チェックレオパード柄 半袖 ブラウス クレイジーバターン

カラーはピンク×ホワイト。

PACCBET multi checked shirt Lサイズ 新品！



希少オールドタグ・ラルフローレン・刺繍プレイヤーロゴ・1266

柔らかな配色のストライプシャツです。

1930sモンゴメリーワード ハーフジップウールワークシャツ チンスト マチつき



00s ラルフローレン アロハ シャツ レア 柄

クリーニング長期保管状態でしたので、出品に際して洗濯いたしました。

【完売品】supreme 総柄 レーヨンシャツ 8ボール デザイン 開襟シャツ



DENIME アロハ 未使用 タグ付き

ドレスでもカジュアルでも良いかと思います。

【超美品】☆ハロルズギア：ホースハイドレザー 半袖 ジャケット キャメル系 Ｍ



大人気 OLD CROW グラッドハンド 日本製 開襟 オンブレチェックシャツ

女性がビッグシルエットで着用してもカワイイです。

sacai would map 地図柄



ガルニエのシャツです。

GUCCI、FENDI、Christian Dior、SAINT LAURENT等も多数あります。

半額以下！未使用！ワコマリア×ティムリーハイ長袖ハワイアンシャツGREEN/M



QUILP カジュアルシャツ チェック ネイビー

サイズ M 素材 綿

【売り切り】 taakk ターク ライダースシャツ シャツライダース サイズ2



Supreme シュプリーム ワークシャツ 刺繍 半袖シャツ M 6389

肩幅 約45cm

トムブラウン オックスフォード2枚セット（ホワイト、ブルー）、サイズ0

身幅 約55cm

WACKOMARIA×バスキア シャツ 品番 BASQUIAT-WM-HI04

着丈 約82cm

2点おまとめRalph ラルフローレン リネン ピンク 半袖 シャツ

袖丈 約64cm

OVY Cordura Lineman Shirts Lサイズ



ルイヴィトンシャツXLレア

平置きで計測しています。

【WACKOMARIA】HANDS PRAY SHIRT／新品タグ付／送料込



Dries Van Noten ドローストリングジャケット

素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。

コムデギャルソンシャツ ストラップシャツ



ポロ ラルフローレン caldwell ブラック 黒 L

実物と写真で多少の誤差もあるかと思いますがご了承下さい。

yetina イエティナ Worsley shirt



ニューヨークヤンキース 松井 オーセンティック ユニフォーム Usa製

あくまでユーズド、古着になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。

challenger デニムシャツ



美品イサムカタヤマBACKLASHバックラッシュ長袖

古着にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

未使用 EMPORIO ARMANI シャツ ロゴ スリム ドレスシャツ 黒44



【人気Lサイズ】シュプリーム☆ワンポイント刺繍ロゴ入り総柄半袖シャツ 即完売.

直営店での購入品です。

Star of Hollywood エルヴィスドット シャツ



kei様専用 mcgregor 40's レーヨンシャツ vintage

返品は受け付けていません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※コメント、購入前に必ずプロフをご覧下さい。90年代ビンテージ、フェンディのロンドンストライプシャツです。カラーはピンク×ホワイト。柔らかな配色のストライプシャツです。クリーニング長期保管状態でしたので、出品に際して洗濯いたしました。ドレスでもカジュアルでも良いかと思います。女性がビッグシルエットで着用してもカワイイです。GUCCI、FENDI、Christian Dior、SAINT LAURENT等も多数あります。サイズ M 素材 綿肩幅 約45cm身幅 約55cm着丈 約82cm袖丈 約64cm平置きで計測しています。素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。実物と写真で多少の誤差もあるかと思いますがご了承下さい。あくまでユーズド、古着になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。古着にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。直営店での購入品です。返品は受け付けていません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

OAMC レストランシャツtown craft オープンカラー 半袖 チェックシャツ ヴィンテージユリウス カバードネックシャツ ハイネック ブラックTENDERLOINテンダーロインキムタク ウエスタンシャツ激レア AKM LEE タンガリーシャツL 23ss WTAPS LEAGUE / SS / COTTON. TWILL【美品】POLO BEAR by RALPH LAUREN 刺繍ロゴ 白シャツ