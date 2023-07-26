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注文割引 ビンテージ FENDI ロンドンストライプシャツ フェンディ シャツ

商品の説明

※コメント、購入前に必ずプロフをご覧下さい。
【美品】Supreme Flags Rayon S/S Shirt 2020SS

高城剛 NEXTRAVELER TOOLS トラベルシャツ ブルー 〈Lサイズ〉
90年代ビンテージ、フェンディのロンドンストライプシャツです。
最終値下げ超レア美品3.1 Phillip Lim レーヨン混シャツ　Mサイズ

コムデギャルソンシャツ チェックレオパード柄 半袖 ブラウス クレイジーバターン
カラーはピンク×ホワイト。
PACCBET multi checked shirt Lサイズ 新品！

希少オールドタグ・ラルフローレン・刺繍プレイヤーロゴ・1266
柔らかな配色のストライプシャツです。
1930sモンゴメリーワード ハーフジップウールワークシャツ チンスト マチつき

00s ラルフローレン　アロハ　シャツ　レア 柄
クリーニング長期保管状態でしたので、出品に際して洗濯いたしました。
【完売品】supreme 総柄　レーヨンシャツ 8ボール デザイン 開襟シャツ

DENIME アロハ　未使用　タグ付き
ドレスでもカジュアルでも良いかと思います。
【超美品】☆ハロルズギア：ホースハイドレザー　半袖　ジャケット　キャメル系　Ｍ

大人気 OLD CROW グラッドハンド　日本製　開襟　オンブレチェックシャツ
女性がビッグシルエットで着用してもカワイイです。
sacai would map 地図柄

ガルニエのシャツです。
GUCCI、FENDI、Christian Dior、SAINT LAURENT等も多数あります。
半額以下！未使用！ワコマリア×ティムリーハイ長袖ハワイアンシャツGREEN/M

QUILP カジュアルシャツ　チェック　ネイビー
サイズ M 素材 綿
【売り切り】　taakk ターク　ライダースシャツ　シャツライダース　サイズ2

Supreme シュプリーム ワークシャツ 刺繍 半袖シャツ M 6389
肩幅 約45cm
トムブラウン　オックスフォード2枚セット（ホワイト、ブルー）、サイズ0
身幅 約55cm
WACKOMARIA×バスキア シャツ 品番 BASQUIAT-WM-HI04
着丈 約82cm
2点おまとめRalph ラルフローレン　リネン　ピンク　半袖　シャツ
袖丈 約64cm
OVY Cordura Lineman Shirts Lサイズ

ルイヴィトンシャツXLレア
平置きで計測しています。
【WACKOMARIA】HANDS PRAY SHIRT／新品タグ付／送料込

Dries Van Noten ドローストリングジャケット
素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。
コムデギャルソンシャツ　ストラップシャツ

ポロ ラルフローレン caldwell ブラック 黒 L
実物と写真で多少の誤差もあるかと思いますがご了承下さい。
yetina イエティナ Worsley shirt

ニューヨークヤンキース 松井　オーセンティック　ユニフォーム　Usa製
あくまでユーズド、古着になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。
challenger デニムシャツ

美品イサムカタヤマBACKLASHバックラッシュ長袖
古着にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。
未使用 EMPORIO ARMANI シャツ ロゴ スリム ドレスシャツ 黒44

【人気Lサイズ】シュプリーム☆ワンポイント刺繍ロゴ入り総柄半袖シャツ 即完売.
直営店での購入品です。
Star of Hollywood エルヴィスドット シャツ

kei様専用　mcgregor 40's レーヨンシャツ　vintage
返品は受け付けていません。

OAMC レストランシャツ

商品の情報

商品のサイズM
ブランドフェンディ
商品の状態目立った傷や汚れなし

town craft オープンカラー 半袖 チェックシャツ ヴィンテージ

ユリウス カバードネックシャツ ハイネック ブラック

TENDERLOINテンダーロインキムタク　ウエスタンシャツ

激レア　AKM LEE タンガリーシャツ

L 23ss WTAPS LEAGUE / SS / COTTON. TWILL

【美品】POLO BEAR by RALPH LAUREN 刺繍ロゴ 白シャツ
※コメント、購入前に必ずプロフをご覧下さい。90年代ビンテージ、フェンディのロンドンストライプシャツです。カラーはピンク×ホワイト。柔らかな配色のストライプシャツです。クリーニング長期保管状態でしたので、出品に際して洗濯いたしました。ドレスでもカジュアルでも良いかと思います。女性がビッグシルエットで着用してもカワイイです。GUCCI、FENDI、Christian Dior、SAINT LAURENT等も多数あります。サイズ M 素材 綿肩幅 約45cm身幅 約55cm着丈 約82cm袖丈 約64cm平置きで計測しています。素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。実物と写真で多少の誤差もあるかと思いますがご了承下さい。あくまでユーズド、古着になりますので、神経質な方はご遠慮下さい。古着にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。直営店での購入品です。返品は受け付けていません。

商品の情報

商品のサイズM
ブランドフェンディ
商品の状態目立った傷や汚れなし

注文割引 ビンテージ FENDI ロンドンストライプシャツ フェンディ シャツ

13分钟前

注文割引 ビンテージ FENDI ロンドンストライプシャツ フェンディ シャツ

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