2022年激安 L'Appartement cropped wide denim デニム/ジーンズ

アパルトモンオリジナルのワイドデニム。

旬なバランスで着れるハイウエスト仕様のクロップド丈に、抜け感のあるフレイドヘムで仕上げています。

L'Appartement cropped wide denim

フェミニンなブラウスと合わせた女性らしいカジュアルスタイルもおすすめです!

同一品番:21030560103010

税込28600円

カラーブルーA

サイズ28

とても綺麗なシルエットです‼️

2度着用、特記するダメージなく美品です‼️

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アパルトモン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

