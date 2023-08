お得セット ルガ レジェーロ スリットコート◆イエナ IENA フレームワーク ロングコート

【2020SS】

Plage

昨年大反響だったレジェーロルガ スリットコートが今シーズンも登場!

シワになりにくく、扱いやすい素材を使用したコート。

綿タッチでチノの様な質感が特徴です。

今シーズンは着丈を短くし、ロングスカートなどのボリュームボトムとも相性良くすっきりと着こなせます。

軽やかで女性らしくなるスリットがデザインポイントです。

洗濯:ドライクリーニング

光沢有りです。

定価38500円で購入しました。

お色はキャメル、サイズは38です。

新品未使用タグ付きのまま自宅保管していました。

コンパクトに畳んでお包みします。

他アプリでも出品中ですので、

ご購入希望の方は必ずプロフィールをお読み頂き、事前にコメントお願いします◎

【2020SS】 Plage 昨年大反響だったレジェーロルガ スリットコートが今シーズンも登場! シワになりにくく、扱いやすい素材を使用したコート。 綿タッチでチノの様な質感が特徴です。 今シーズンは着丈を短くし、ロングスカートなどのボリュームボトムとも相性良くすっきりと着こなせます。 軽やかで女性らしくなるスリットがデザインポイントです。 洗濯:ドライクリーニング 光沢有りです。定価38500円で購入しました。お色はキャメル、サイズは38です。新品未使用タグ付きのまま自宅保管していました。コンパクトに畳んでお包みします。他アプリでも出品中ですので、ご購入希望の方は必ずプロフィールをお読み頂き、事前にコメントお願いします◎

商品の情報 商品のサイズ M ブランド プラージュ 商品の状態 新品、未使用

