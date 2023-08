ニチレイレディス優勝!

山下美夢有

吉田優利

佐久間朱莉

野澤真央

西村優菜

大西ライオン

香妻陣一郎

小田孔明

も、使用!

グリップエンドから

スリーブ先端まで

113cm

試してみたかった方は

この機会にぜひ!

メーカーカスタム

あくまで中古品となりますので

写真ではわからない傷等あると

思いますのでご理解の程よろしくお願いします!

別角度写真ご希望があればコメント下さい!

最近の大型ヘッド、

重ヘッドにも合うと思います(^^)

のヘッドも保管してありますので

ご興味ある方は

重ねてご検討よろしくお願いします(^^)

#キャロウェイ

#callaway

#カスタム

#フジクラ

#藤倉

#fujikura

#エピック

#epic

#スピード

#speed

#5X

#ドライバー

#MAXLS

#MAX

#マックス

#カスタムシャフト

#exclusive

#ゴルフプライド

#golfpride

#EPICSPEED

#◆◆◆

#トリプルダイヤモンド

#パラダイム

#roguest

#最新作

#スピーダー

#スピーダーNX

#スピーダーNXグリーン

#speeder

#green

#シャフトのみ

#メーカーカスタム

以下ホームページより

手元側のトルクを抑え、

中間部とのトルク差をより大きくし、

なめらかなフィーリングで

一体感のあるシャフト挙動を実現しました。

ダウンスイング中の逆しなりを抑え、

振りやすさがクラブスピード、

ボールスピードに転換されます。

また先端剛性を高めることで、

より強い弾道が打てるモデルに仕上がっています。

SPEEDER NXで新規採用した

VARIABLE TORQUE COREテクノロジーを

アップデート。

SPEEDER NXよりも

手元側のトルクを締めることで、

切り返しからスムーズにヘッドが加速。

中間部との捻じれ剛性差をつけることにより

更なるヘッドスピードアップを実現しました。

ダウンスイング中のシャフトの逆しなりを

抑えることで、

一体感のあるスイングを可能にします。

種類···ドライバー、

スリーブ付きシャフト、シャフト

商品の情報 ブランド キャロウェイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ニチレイレディス優勝!山下美夢有吉田優利佐久間朱莉野澤真央西村優菜大西ライオン香妻陣一郎小田孔明も、使用!グリップエンドからスリーブ先端まで113cm試してみたかった方はこの機会にぜひ!メーカーカスタムあくまで中古品となりますので写真ではわからない傷等あると思いますのでご理解の程よろしくお願いします!別角度写真ご希望があればコメント下さい!最近の大型ヘッド、重ヘッドにも合うと思います(^^)EPIC SPEED ♦︎♦︎♦︎ 10.5度のヘッドも保管してありますのでご興味ある方は重ねてご検討よろしくお願いします(^^)#キャロウェイ#callaway#カスタム#フジクラ#藤倉#fujikura#エピック#epic#スピード#speed#5X#ドライバー#MAXLS#MAX#マックス#カスタムシャフト#exclusive #ゴルフプライド#golfpride#EPICSPEED #◆◆◆#トリプルダイヤモンド#パラダイム#roguest#最新作#スピーダー#スピーダーNX#スピーダーNXグリーン#speeder#green#シャフトのみ#メーカーカスタム以下ホームページより手元側のトルクを抑え、中間部とのトルク差をより大きくし、なめらかなフィーリングで一体感のあるシャフト挙動を実現しました。ダウンスイング中の逆しなりを抑え、振りやすさがクラブスピード、ボールスピードに転換されます。また先端剛性を高めることで、より強い弾道が打てるモデルに仕上がっています。SPEEDER NXで新規採用したVARIABLE TORQUE COREテクノロジーをアップデート。SPEEDER NXよりも手元側のトルクを締めることで、切り返しからスムーズにヘッドが加速。中間部との捻じれ剛性差をつけることにより更なるヘッドスピードアップを実現しました。ダウンスイング中のシャフトの逆しなりを抑えることで、一体感のあるスイングを可能にします。種類···ドライバー、スリーブ付きシャフト、シャフト

