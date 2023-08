超話題新作 NIKE ナイキ エアジョーダン1 MID "ウェア アウェイ" 正規品 スニーカー

【商品名】

NIKE DUKE LOW RETRO "Team Green"

Nike Air Jordan 1 mid

【サイズ】

26.5

【カラー】

Wear Away / ウェア アウェイ

【送料】

無料

・大人気のエアジョーダン1midシリーズの新品未使用品になります。

・ご購入後、1〜2日以内に発送致します。

・新品ですがあくまで自宅保管してますので神経質な方はご遠慮下さい。

【検索タグ】

#nike

#airjordan

#alrjordan1

#airjordan1mid

#ナイキ

#エアジョーダン

#エアジョーダン1

#エアジョーダン1mid

#スニーカー

#ナイキスニーカー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

