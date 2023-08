◼️ブランド

◼️品番

:BB0135SA-001

参考価格(税込) : 50,600円

管理 520

◼️カラー

:フレーム ブラック

:レンズ グレー

◼️可視光線透過率

:9パーセント

◼️素材

:レンズ プラスチック

:フレームわく プラスチック

:テンプル ニッケル合金/プラスチック

:紫外線透過率 1%以内

◼️サイズ

:レンズ 約5.9×5.0cm

:ブリッジ 約13㎜

:テンプル 約14.5cm

:横幅 約14.2㎝

◼️付属品

:説明書、クロス、専用ケース

◼️状態

※左レンズに小さなキズがありの為 写真8枚目をご参照ください。

※国内正規品

※新品 未使用

*佐川急便(出品者負担)での発送となります

*小さなキズや汚れはご容赦下さい

*ワケありの為特価品として出品しています。

その旨をご理解の上、ご購入をお願いします。

ご質問などお気軽にコメント下さい

もちろん即購入も歓迎です♪

商品の情報 ブランド バレンシアガ 商品の状態 新品、未使用

◼️ブランド BALENCIAGA バレンシアガ サングラス アジアンフィット メンズ レディース ユニセックス◼️品番 :BB0135SA-001 参考価格(税込) : 50,600円管理 520◼️カラー :フレーム ブラック :レンズ グレー◼️可視光線透過率 :9パーセント◼️素材 :レンズ プラスチック :フレームわく プラスチック :テンプル ニッケル合金/プラスチック :紫外線透過率 1%以内◼️サイズ :レンズ 約5.9×5.0cm :ブリッジ 約13㎜ :テンプル 約14.5cm :横幅 約14.2㎝◼️付属品 :説明書、クロス、専用ケース◼️状態 ※左レンズに小さなキズがありの為 写真8枚目をご参照ください。 ◆JSK2のサングラス一覧が見れます◆ ↓↓ #JSK2サングラス※国内正規品 ※新品 未使用*佐川急便(出品者負担)での発送となります*小さなキズや汚れはご容赦下さい*ワケありの為特価品として出品しています。その旨をご理解の上、ご購入をお願いします。ご質問などお気軽にコメント下さいもちろん即購入も歓迎です♪#BALENCIAGAサングラスレディース#BALENCIAGAレディース#GUCCI #RayBan

