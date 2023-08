✿----------------------------✿

レア★DSQUARED2 デニム ハーフパンツ 海パン ドッキング 46

アイテム別まとめはこちら♡

▶︎ #marons_bag

✿----------------------------✿

【ブランド】

EVISU|エヴィス

【アイテム】

yamameコラボ 虎柄 タイガー かもめ

ジーンズ デニム パンツ インディゴ

日本製 ワイド ビッグペイント ビッグかもめ

希少 激レア 一点物 極美品 no.2

【サイズ】

表記:35x32

【素材】

コットン 100%

【状態】

ランク:B

∟ 状態はお写真にてご確認お願いいたします。

気になる箇所がございましたらコメントにて

お写真の追加もさせていただきます^ ^

N新品

S未使用品

Aダメージや使用感がほぼない商品

B多少使用感のある商品

C使用感があり、多少ダメージがある商品

D使用感があり、大きなダメージがある商品

【購入先】

大手リサイクルショップ(AACD加盟店)

→鑑定済みの正規品です⭐︎万が一偽物だった場合は、

迅速に返品対応させていただきます^ ^

✿フォロー割始めました✿

こちらのアカウントをフォローいただき、

ご購入前に「フォローしました!」とコメントください^ ^ 確認次第すぐにお値段を変更させていただきます♪

*2,000円以上 ▶︎100円OFF

*5,000円以上 ▶︎300円OFF

*10,000円以上 ▶︎500円OFF

=======================

■確認事項

・商品の多くはused品となっております。ご理解の上、ご購入お願いいたします。

・商品の状態は、お写真にてご確認をお願いいたします。

・商品画像はあくまでもスタイリング例です。小物などは同梱されませんのでご了承ください。

・箱や保存袋、付属品は付きません。付く場合はその都度、商品説明欄に特記いたします。

・商品説明に記載のない大きなダメージがあった場合は評価前にお知らせください。すぐに対応させていただきます。

・発送は簡易梱包になりますので、衣類などは畳み皺ができることがあります。ご了承ください。

=======================

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エヴィス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✿----------------------------✿ アイテム別まとめはこちら♡ ▶︎ #marons_bag✿----------------------------✿【ブランド】EVISU|エヴィス【アイテム】yamameコラボ 虎柄 タイガー かもめジーンズ デニム パンツ インディゴ日本製 ワイド ビッグペイント ビッグかもめ希少 激レア 一点物 極美品 no.2【サイズ】表記:35x32【素材】コットン 100%【状態】ランク:B∟ 状態はお写真にてご確認お願いいたします。 気になる箇所がございましたらコメントにて お写真の追加もさせていただきます^ ^N新品S未使用品Aダメージや使用感がほぼない商品B多少使用感のある商品C使用感があり、多少ダメージがある商品D使用感があり、大きなダメージがある商品【購入先】大手リサイクルショップ(AACD加盟店)→鑑定済みの正規品です⭐︎万が一偽物だった場合は、迅速に返品対応させていただきます^ ^✿フォロー割始めました✿こちらのアカウントをフォローいただき、ご購入前に「フォローしました!」とコメントください^ ^ 確認次第すぐにお値段を変更させていただきます♪*2,000円以上 ▶︎100円OFF*5,000円以上 ▶︎300円OFF*10,000円以上 ▶︎500円OFF=======================■確認事項・商品の多くはused品となっております。ご理解の上、ご購入お願いいたします。・商品の状態は、お写真にてご確認をお願いいたします。・商品画像はあくまでもスタイリング例です。小物などは同梱されませんのでご了承ください。・箱や保存袋、付属品は付きません。付く場合はその都度、商品説明欄に特記いたします。・商品説明に記載のない大きなダメージがあった場合は評価前にお知らせください。すぐに対応させていただきます。・発送は簡易梱包になりますので、衣類などは畳み皺ができることがあります。ご了承ください。=======================

