1964スクエアパッチパッド入り (クールガイクロップフィット) 74LA0452 / Dsquared2

断捨離の為の出品になります。

着用回数は少なく商品自体状態はいいです!

この上にレザージャケット、ダウンジャケットなど羽織るとカッコ良かったです!

この春先にいかがでしょうか?

参考までに

168cm

60kg

でちょうどいいサイズ感でした!

素人採寸

ウエスト平置き

41

股下

70

着用ありますので神経質な方はご遠慮下さい。

ご理解の上ご購入下さい。

シルエット···ストレート

デニム加工···クラッシュ/ダメージ

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

1964スクエアパッチパッド入り (クールガイクロップフィット) 74LA0452 / Dsquared2 断捨離の為の出品になります。着用回数は少なく商品自体状態はいいです!この上にレザージャケット、ダウンジャケットなど羽織るとカッコ良かったです!この春先にいかがでしょうか?参考までに168cm60kgでちょうどいいサイズ感でした!素人採寸ウエスト平置き41股下70着用ありますので神経質な方はご遠慮下さい。ご理解の上ご購入下さい。シルエット···ストレートデニム加工···クラッシュ/ダメージ股上···レギュラー季節感···春、夏、秋、冬

