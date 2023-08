【限定特価】 アディダス adidas デサント ジャージ　紺×水色　O トラックジャケット ジャージ

ブランド adidas

adidas アディダス デサント トラックジャケット ジャージ 紺×水色 O



サイズ

表記サイズ Oサイズ

着丈 69

肩幅 ラグラン袖

身幅 67

※平置き測定

ご購入前に必ずサイズのご確認をお願いします。

状態

目立つ傷汚れなくいい方だと思います。

画像をご確認ください。

【 注 意 事 項 】

中古品にご理解ある方、よろしくお願いします。

メンズ ジャージ

ヴィンテージ 1970年代後半~1980年代前半 デサント製のアディダス 、今後ますます希少になるかと思います。

在原みゆ紀さんや小松菜奈さんがこの年代のデサント製を着用されております、当時らしい雰囲気が古着好きにオススメ◎

ビッグサイズ 、 ビッグシルエット がトレンドの今メンズ レディース問わずユニセックスで着用頂けます!

気持ちの良いお取り引きを心掛けております。

【 注 意 事 項 】を記載しておりますので

必ずお読みになってからご購入をお願いします。

気になることがありましたらお気軽にご質問下さ

〜関連タグ〜

#adidas#アディダス

#DESCENTE #デサント社#西ドイツ#WestGermany #atp#ventex#トレフォイルロゴ#パフォーマンスロゴ

#ワンポイント#3本ライン#刺繍ロゴ#ワッペンロゴ

#トラックジャケット #ジャージ#トラッド

#60s #70s #80s #90s #00s

#古着 #ヴィンテージ#VINTAGE #used

#大きめ#オーバーサイズ#ユニセックス#レトロ

#小松菜奈 #在原みゆ紀 #菅田将暉 #キングヌー#成田凌

#松本人志#浜田たけし#濱田武#堂本剛#あのちゃん

袖丈···長袖

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

