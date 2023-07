【35％OFF】 ディースクエアード DSQUARED2⭐️クロップドjean デニム/ジーンズ

ディースクエアード DSQUARED2⭐️クロップドjeanです。

スッキリとしたシルエットが、大人の男性らしさを醸し出すジーンズ❣️

DSQUARED2オールジップ仕様がかなり目立ちますねd( ̄  ̄)

⚠️サイズは44ですが全体的に42サイズ感になります。

(写真3.4.5.6枚目は鏡撮影の為逆になっています)

これからの季節にサンダルも似合いますね❗️

デニムとは別に1本あればいいですね❣️

サイズ:44

【平置き】

ウエスト約39.5

股上26

股下61

裾幅14

2017AW 品番:S71KA0971

定価⭐️68200円

※生地の素材からストレッチは効いています❣️

170㎝ 68kg 着用

⚠️当方でも着用はできますがもう少し細身の方の方がピッタリですd( ̄  ̄)ウエストサイズも74〜78㎝ぐらいのほうが窮屈なく着用できます。

⚠️写真での判断は難しいですが全体的に多少の色褪せ、使用感はあります。ご理解ご了承の上ご検討くださいませ。

素人採寸になりますので若干の誤差はご容赦ください。

⚠️当方出品物がほとんどUSED品の為、神経質な方、気になってしまう方はトラブルのもとになるため購入はお控えください。見落とした少々の汚れなどがある可能性があります。

⭐️他商品も出品していますのでもしよければご覧ください。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ディースクエアード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ディースクエアード DSQUARED2⭐️クロップドjeanです。スッキリとしたシルエットが、大人の男性らしさを醸し出すジーンズ❣️DSQUARED2オールジップ仕様がかなり目立ちますねd( ̄  ̄)⚠️サイズは44ですが全体的に42サイズ感になります。(写真3.4.5.6枚目は鏡撮影の為逆になっています)これからの季節にサンダルも似合いますね❗️デニムとは別に1本あればいいですね❣️サイズ:44【平置き】ウエスト約39.5股上26股下61裾幅142017AW 品番:S71KA0971定価⭐️68200円※生地の素材からストレッチは効いています❣️170㎝ 68kg 着用⚠️当方でも着用はできますがもう少し細身の方の方がピッタリですd( ̄  ̄)ウエストサイズも74〜78㎝ぐらいのほうが窮屈なく着用できます。⚠️写真での判断は難しいですが全体的に多少の色褪せ、使用感はあります。ご理解ご了承の上ご検討くださいませ。素人採寸になりますので若干の誤差はご容赦ください。⚠️当方出品物がほとんどUSED品の為、神経質な方、気になってしまう方はトラブルのもとになるため購入はお控えください。見落とした少々の汚れなどがある可能性があります。⭐️他商品も出品していますのでもしよければご覧ください。#セクシーツイスト#バイカー#クールガイ#クールガール#スケーターセクシーツイストバイカークールガイクールガールスケーターDSQUARED2B/ モンクレール ディーゼル ロンハーマン バレンシアガ BALR. ジョガトーレ オフホワイト MSGM Y-3 supreme

