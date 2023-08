ご覧いただきありがとうございます!

【商品名】

SONY FDR-AX45

【外観】

中古品ではありますが、とくに目立つキズやヘコみなどはなく非常に良い状態の美品です。

【光学】

フィルターをつけて使用していたため、カビ・クモリ・キズ・チリの混入はございません。クリアに撮影できます。

【動作】

下記内容を確認済みです。

動画撮影・・・ok

静止画撮影・・ok

ズーム・・・・・ok

保存再生・・・・ok

液晶・・・・・・ok

一通り問題なくご使用いただけます。

【付属品】

・本体

・バッテリー

・充電ケーブル

・USBケーブル

・取扱説明書

おまけ

・シャッターリモコン(RV-MS1)

・レンズフィルター(MARUMI MC-NOMAL)

【梱包・発送】

破損がないようプチプチで巻き、段ボールまたは巻段ボールで丁寧に梱包して発送致します。ご安心して商品の到着をお待ちください。

【注意事項】

万が一、商品ページにない破損や液漏れなどがありましたら、遠慮なくおっしゃってください。誠意を持ってご対応させていただきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。この商品に興味を持ってくださった方と、快適なお取引ができるよう心がけて参ります。ご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください。

どうぞよろしくお願いします!

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

