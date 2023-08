ブランド Une autre

サイズ 表記38 M

着丈 116

身幅 43

ウエスト 33

肩幅 51

平置き採寸です。

素人採寸の為多少の誤差はご理解下さい。

#ひでみレディース

↑沢山のレディース商品はこちら!

★コメント★

新品未使用タグ付きの綺麗な花柄ロングワンピースです。

税込34000円のお品ですが私には似合わないので

綺麗なお品の状態で出品致します。

トレンド人気のAラインでシルエットが凄く綺麗です。

★お知らせ★

カラーや全体感は写真からご確認下さい。

詳細についてご確認の場合はコメント頂けましたら対応します。

即購入オッケーです。らくらくメルカリ便の匿名配送で発送致します。

梱包発送時のシワは細心の注意をしますが、畳んで梱包しますのでご理解の程宜しくお願い致します。

お客様都合で思ってたのと違うなどのご返品はご遠慮下さいませ。当方の不手際でのご返品は着払いで対応致します。

まだまだ沢山のお得な古着や新品商品を出品しております。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユノートル 商品の状態 新品、未使用

ブランド Une autreサイズ 表記38 M着丈 116身幅 43ウエスト 33肩幅 51平置き採寸です。素人採寸の為多少の誤差はご理解下さい。#ひでみレディース↑沢山のレディース商品はこちら!★コメント★新品未使用タグ付きの綺麗な花柄ロングワンピースです。税込34000円のお品ですが私には似合わないので綺麗なお品の状態で出品致します。トレンド人気のAラインでシルエットが凄く綺麗です。★お知らせ★カラーや全体感は写真からご確認下さい。詳細についてご確認の場合はコメント頂けましたら対応します。即購入オッケーです。らくらくメルカリ便の匿名配送で発送致します。梱包発送時のシワは細心の注意をしますが、畳んで梱包しますのでご理解の程宜しくお願い致します。お客様都合で思ってたのと違うなどのご返品はご遠慮下さいませ。当方の不手際でのご返品は着払いで対応致します。まだまだ沢山のお得な古着や新品商品を出品しております。

