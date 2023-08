fender modern made in Japan 3Sのモデルで、音がとても綺麗で、2023年2月入手してからほぼ弾いてなくて愛用しています。使用した部品も製造品質も高い純正な日本品質になります。

フレッドの減りはほぼなくて、楽器屋さんに頼んで1回調整した事があります。

fender modern made in Japan SSS



ギターストラップロックピンもSchallerのピンに交換し、fenderのストラップを追加して一緒に送ります。

そしてより品質高いfenderのギグバックも購入し、一緒に発送致します。

発送する前に弦を交換し、チューニングしてから弦を緩めて発送致します。

各商品の定価は以下を参照してください。

fender modern MIJ SSS ギター本体 : 187000円

fender ストラップ : 1380円

Schaller ロックピン : 4300円

fender ギグバッグ:6600円

新規弦交換:1000円

裏側の塗装下にちょっと汚れがついているが、工場加工時の問題になり目立ったないと思いますが神経質な方ご注意下さい。

詳細スペック:

Body Material Alder

Body Finish Polyester

Neck Material Maple

Fingerboard Material Selected Rosewood

Fingerboard Radius 9.5" to 14" Compound Radius (241 mm-355.6 mm)

Frets 22

Fret Size Medium Jumbo

Nut Material Bone

Nut Width 1.675" (42.5 mm)

Pickup 4th Generation Noiseless x 3

Controls Master Volume, Tone 1. (Neck Pickup), Tone 2. (Bridge/Middle Pickup)

Switching 5-Position

2-Point Deluxe Synchronized Tremolo with Pop-In Arm

Tuning Machines Deluxe Cast/Sealed Locking

Neck Plate 4-Bolt Asymmetrical

商品の情報 ブランド フェンダー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

