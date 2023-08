☆ #M69その他の出品物はコチラ ☆

【海外限定】NIKE エアジョーダン プロ ストロング バーシティレッド

[ブランド]

DIARGE

ディアージ

[アイテム]

ustainable leather sneaker

[色、柄]

茶色

[サイズ]

9 (27cm相当)

[実寸](平置き)

ソール:32

[状態]

B

S:新品未使用

A:美中古品

B:使用感はあるが目立った汚れやダメージがない

C:使用感があり若干の汚れやダメージがある

D:汚れやダメージがある

採寸には多少の誤差がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

状態の確認をしておりますが、見落としてしまった多少の汚れやダメージがある場合もありますので、あらかじめご了承ください。

よろしくお願い致します。

#DIARGE

#ディアージ

W2635

商品の情報 商品のサイズ 27cm 商品の状態 目立った傷や汚れなし

