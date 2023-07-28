【人気商品！】 Vivienne Westwood メンズレザーリュック　バックパック リュック/バックパック

ビビアンウエストウッド

ARC'TERYX Blade 6 アークテリクス ブレード ボルドー 赤

ヴィヴィアンウェストウッド

FREITAG フライターグ F33 ボナンザ 転写 迷彩 ミリタリー 未使用

の本革のリュック、バックパックです。

極美品 ARC’TERYX アークテリクス リュック バックパック アロー22



ゆのの様専用 TRUNC88 マザーズバック リュック バックパック

※数年使用の傷汚れあり中古品です。

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定価41800円→汚れ破損あり中古のため1万円での出品

Vivienne Westwood メンズレザーリュック バックパック



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パッと見はボロボロしている感じはしないのですが

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細かく見ていくと、レザーのちぎれ箇所やほつれ、

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ファスナーの破損があります。

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写真3枚目以降をよくご確認くださいませ。

Cotopaxi リュック BATAC BACKPACK DEL DIA16L



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ファスナーに関しては、

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破損箇所は硬いですが開閉可能です。

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キャリーリュック

質感のある黒レザーにオーブ模様が押されており、

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内側は布地張りになっています。

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メインポケットの中には仕切りがあり、

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小ポケットも合わせて収納しやすく

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ノートパソコンもすっぽり入るので、

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通学や通勤におすすめです。

PORTER / PORTER KLUNKERZ DAYPACK(S)



ARC'TERYX ARRO 16 BACKPACK BLACK

写真以外にも使っていく中で汚れ傷がある可能性があります。

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3-4年間夫が通勤に使っていました。

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細かく見ていくと使用感があるので、

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新品に近いものをお求めの方には向きません。

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ユーズド、中古商品としてご理解いただきご購入をお願いいたします。

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カラー···ブラック

アンティーク スクエア バックパック

柄・デザイン···無地

ヴィンテージ ホグロフス フレームザック スウェーデン軍 背負子

素材···本革

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 傷や汚れあり

ビビアンウエストウッドヴィヴィアンウェストウッドの本革のリュック、バックパックです。※数年使用の傷汚れあり中古品です。定価41800円→汚れ破損あり中古のため1万円での出品パッと見はボロボロしている感じはしないのですが細かく見ていくと、レザーのちぎれ箇所やほつれ、ファスナーの破損があります。写真3枚目以降をよくご確認くださいませ。ファスナーに関しては、破損箇所は硬いですが開閉可能です。質感のある黒レザーにオーブ模様が押されており、内側は布地張りになっています。メインポケットの中には仕切りがあり、小ポケットも合わせて収納しやすくノートパソコンもすっぽり入るので、通学や通勤におすすめです。写真以外にも使っていく中で汚れ傷がある可能性があります。3-4年間夫が通勤に使っていました。細かく見ていくと使用感があるので、新品に近いものをお求めの方には向きません。ユーズド、中古商品としてご理解いただきご購入をお願いいたします。カラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 傷や汚れあり

PORTER B印 ヨシダ BAMBOOSHOOTS 別注 リュック【美品】ARC’TERYX リュック★MANTIS 26 BACKPACKガーメントバック ボストンバック L&S CLUB新品未使用ARC'TERYX アークテリクス ブレイド20 BLADE バック リュックコートエシエル NILE BASALT ECO YARN ナイルザノースフェイスリュック/バックパック Vostok【Robbie様専用】TUMI ✕SOPHNET 3WAY BRIEFCASEザ ノースフェイス リュック バッグ Hot Shot CL ホットショットTHE NORTH FACE リュック ヒューズボックス 廃盤品 マルチカラーSupreme Canvas Backpack 2020AW