はじめまして。

ご覧いただきありがとうございます(^^)

◎トラブル防止のため、ご購入前には必ず『プロフィール』をお読みくださいますようお願いします(^^)

譲って頂いたものです。

複数の人の手に渡り、それぞれ自宅保管していたものになります。

久慈琥珀(アンバー)ということで購入しました。

琥珀に詳しくありませんので、詳しい方のご購入をお待ちしています。

画像をご覧の上、ご検討よろしくお願いします。

すり替え防止のため、返品はお受けしておりません。

少しでも不安に思われる方はご購入をお控え頂きますようお願いします。

◯ーーーーーーーーーーーーーーー○

久慈琥珀 ペンダント

◯ーーーーーーーーーーーーーーー○

試しつけしたのみ

トップの金具はk18刻印あり

ネックレスは金メッキ

とのことでした。

購入後はそのまま保管していました。

手放すつもりはなかったのですが気に入って頂いた方に使って頂けたらと思います。

◯ーーーーーーーーーーーーーーー◯

長期自宅保管品、素人検品にご理解いただける方のご購入よろしくお願いします(^^)

キャンセル・返品などはお受けできませんので、気になることがありましたらご購入前のご確認をお願いします。

画像でのご確認もお願いします。

新品です、使ったことありません。ケースはありません。



*緩衝材などで包んでそのままゆうパケットプラスに入れさせて頂きます。

ご心配な方は、料金230円プラスで宅急便にて発送も可能です。

ご購入前にご相談ください。

ご購入後の変更は対応できません。

他にも久慈琥珀のブレスレットを出品しています。

他の琥珀など同梱可能な場合もありますのでご希望の場合はご購入前にご連絡よろしくお願いします。

サイズや重さ、配送方法などにより同梱できない場合もあります。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

