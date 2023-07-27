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【本日特価】 ラテンドレス　社交ダンスドレス　ターコイズブルー ダンス/バレエ

商品の説明

鮮やかなブルーとゴールドのラテンドレスです
チャコット☆ノーソーイングニット　ワンピース

andmary べべリボンボディスーツ　ブラック
自身が現役プロラテンA級選手だった数年前にオーダーしたドレス(約25万、モード加賀製)
ラテン　セットアップ

Dries Van Noten フェザー　マフラー　新品未使用
サイズはSからM
新体操　レオタード　競技用　Lサイズ
身長155〜162、バスト82〜85、ウエスト63〜67、ヒップ85〜88くらいの方に
ソウタシエ アクセサリー3点セット パープル×パール

【新品】stina スティナ レオタード❤︎ type H halfsleeve
ドレスはターコイズブルーとゴールドのレースモチーフが鮮やかなデザイン
スタンダードドレス[未使用品]

【ラテン】ラインストーン 黒　デザインスカート　ｒ265
3回着用クリーニング済み。
c d様専用専用★サイーディドレス　ベリーダンス
外側に汚れ等はありません。
ゲイナーミンデン トゥシューズ バレエ スーパー 新品 7
ベルト内側とウエスト内側にうっすらタンニングが残っています
B488★美品★【チャコット】シフォン/花柄/フリル/トップス/社交ダンス
水色フリンジも少し色褪せ部分あり
【美品 日本製社交ダンス衣装】淡いマルチカラー×豪華フリル sekine ドレス

BYPLIE ストラップレススカート　スタンダード丈
踊りやすく、華やかに目立ちます！
社交ダンス衣装 モダンドレス ロングワンピース モダン クリスアンクローバー生地
ぜひいかがでしょうか？
ベリーダンスオリエンタル衣装　Sサイズ　シルバーラメ

新体操レオタード120ブルーグリーン
値引き不可
社交ダンスドレス ラテン衣装 赤いドレス M

ラテンドレス　社交ダンスドレス　ターコイズブルー
他にも色々出品中です　#タマダンス ご覧ください
ベリーダンス衣装　ブラウン×ゴールド

社交ダンス　ドレス　スタンダード　新品同様　ドイツ製
何かあればコメントにてお問い合わせ下さい
社交ダンスドレス　ホワイト、ブラック

ベリーダンス　コスチューム
#社交ダンス　#ラテンドレス　#競技ドレス

チャコット トップス・スカート

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

ミッキー様専用　ドレスSサイズ＋ネックレス

IBERIAフラメンコ衣装 3段フリルAラインスカート

チャコット　社交ダンス　ツーピース　スタンダード　ドレス　M

社交ダンス　競技ドレス　パーティー　白　デモ　薔薇　M
鮮やかなブルーとゴールドのラテンドレスです自身が現役プロラテンA級選手だった数年前にオーダーしたドレス(約25万、モード加賀製)サイズはSからM身長155〜162、バスト82〜85、ウエスト63〜67、ヒップ85〜88くらいの方にドレスはターコイズブルーとゴールドのレースモチーフが鮮やかなデザイン3回着用クリーニング済み。外側に汚れ等はありません。ベルト内側とウエスト内側にうっすらタンニングが残っています水色フリンジも少し色褪せ部分あり踊りやすく、華やかに目立ちます！ぜひいかがでしょうか？値引き不可他にも色々出品中です　#タマダンス ご覧ください何かあればコメントにてお問い合わせ下さい#社交ダンス　#ラテンドレス　#競技ドレス

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【本日特価】 ラテンドレス　社交ダンスドレス　ターコイズブルー ダンス/バレエ

23分钟前

【本日特価】 ラテンドレス　社交ダンスドレス　ターコイズブルー ダンス/バレエ

¥49,800 ¥27,390

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ターコイズブルー ラテンドレス | ダンス&シューズ アユザワ

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天然石ターコイズ ダンスドレス - 通販 - doctorvision.net

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【社交ダンスドレス・衣装】スタンダード/モダン　高級仕様　ターコイズブルー/ゴールド　ST20911(M)

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社交ダンスドレス/ラテン-

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【オーダー 社交ダンスドレス】【 商品番号 22375 - ターコイズ】（青系/黒系統） /ラテンドレス 競技会 ソロデモ パーティー /ルンバ チャチャ サンバ | 社交ダンスドレスショップ　KOBE BD powered by BASE

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ご予約品 ラテンドレス 社交ダンス azuraftu.mg

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