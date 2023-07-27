【本日特価】 ラテンドレス　社交ダンスドレス　ターコイズブルー ダンス/バレエ

鮮やかなブルーとゴールドのラテンドレスです

チャコット☆ノーソーイングニット ワンピース



andmary べべリボンボディスーツ ブラック

自身が現役プロラテンA級選手だった数年前にオーダーしたドレス(約25万、モード加賀製)

ラテン セットアップ



Dries Van Noten フェザー マフラー 新品未使用

サイズはSからM

新体操 レオタード 競技用 Lサイズ

身長155〜162、バスト82〜85、ウエスト63〜67、ヒップ85〜88くらいの方に

ソウタシエ アクセサリー3点セット パープル×パール



【新品】stina スティナ レオタード❤︎ type H halfsleeve

ドレスはターコイズブルーとゴールドのレースモチーフが鮮やかなデザイン

スタンダードドレス[未使用品]



【ラテン】ラインストーン 黒 デザインスカート ｒ265

3回着用クリーニング済み。

c d様専用専用★サイーディドレス ベリーダンス

外側に汚れ等はありません。

ゲイナーミンデン トゥシューズ バレエ スーパー 新品 7

ベルト内側とウエスト内側にうっすらタンニングが残っています

B488★美品★【チャコット】シフォン/花柄/フリル/トップス/社交ダンス

水色フリンジも少し色褪せ部分あり

【美品 日本製社交ダンス衣装】淡いマルチカラー×豪華フリル sekine ドレス



BYPLIE ストラップレススカート スタンダード丈

踊りやすく、華やかに目立ちます！

社交ダンス衣装 モダンドレス ロングワンピース モダン クリスアンクローバー生地

ぜひいかがでしょうか？

ベリーダンスオリエンタル衣装 Sサイズ シルバーラメ



新体操レオタード120ブルーグリーン

値引き不可

社交ダンスドレス ラテン衣装 赤いドレス M



ラテンドレス 社交ダンスドレス ターコイズブルー

他にも色々出品中です #タマダンス ご覧ください

ベリーダンス衣装 ブラウン×ゴールド



社交ダンス ドレス スタンダード 新品同様 ドイツ製

何かあればコメントにてお問い合わせ下さい

社交ダンスドレス ホワイト、ブラック



ベリーダンス コスチューム

#社交ダンス #ラテンドレス #競技ドレス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

鮮やかなブルーとゴールドのラテンドレスです自身が現役プロラテンA級選手だった数年前にオーダーしたドレス(約25万、モード加賀製)サイズはSからM身長155〜162、バスト82〜85、ウエスト63〜67、ヒップ85〜88くらいの方にドレスはターコイズブルーとゴールドのレースモチーフが鮮やかなデザイン3回着用クリーニング済み。外側に汚れ等はありません。ベルト内側とウエスト内側にうっすらタンニングが残っています水色フリンジも少し色褪せ部分あり踊りやすく、華やかに目立ちます！ぜひいかがでしょうか？値引き不可他にも色々出品中です #タマダンス ご覧ください何かあればコメントにてお問い合わせ下さい#社交ダンス #ラテンドレス #競技ドレス

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

チャコット トップス・スカートミッキー様専用 ドレスSサイズ＋ネックレスIBERIAフラメンコ衣装 3段フリルAラインスカートチャコット 社交ダンス ツーピース スタンダード ドレス M社交ダンス 競技ドレス パーティー 白 デモ 薔薇 M