【メーカー直送】 MARIA WACKO ワコマリア　ティムリーハイ timlehi 長袖　アロハ シャツ

ワコマリアのハワイアンシャツ（ティムリーハイ）になります。
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長袖 アロハ ハワイアン シャツ
試着のみ N.HOOLYWOOD COMPILE × BIC MAC nハリ
タイガー グレー
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●品番：TIM LEHI-WM-HI24
supreme シャツLサイズ
●カラー：GRAY
ワコマリア WACKO MARIA シャツ アロハシャツ
●サイズ：タグ表記 S
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肩幅 52cm
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身幅 61cm
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着丈 71.5cm
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袖丈 60cm
スターオブハリウッド シャツ セット
平置きで採寸しておりますが素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
最終価格 allege 19aw needle punched shirts
●素材：レーヨン100%
【新品同様】 RRL アロハシャツ 花柄 L ハイビスカス ラルフローレン
付属品 タグ
キムタク着 CGS × FTB × JIMMY'Z EYESSHT
正規取扱ショップにて購入の正規品です。
★着用1回 OVERCOAT ドルマンスリーブシャツジャケット ブラック 1
状態は一度着用後にクリーニングしてコレクションとして保管してしておりました。
ピンクドラゴン クリームソーダ 5点 ペパーミント1点のセット
主観ですが美品になりますが新品ではないので神経質な方のご購入はご遠慮ください。
VAULT by VANS HAWAIIAN SHIRT
また自宅保管につきたたみじわがございます。
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ワコマリア アロハ ハワイアン シャツ
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商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ワコマリア
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
MAKANALEI マカナレイ アロハシャツ 鯉柄
supreme vIbrations trucker jacket Sサイズ
ワコマリアのハワイアンシャツ（ティムリーハイ）になります。長袖 アロハ ハワイアン シャツタイガー グレー●品番：TIM LEHI-WM-HI24●カラー：GRAY●サイズ：タグ表記 S肩幅 52cm身幅 61cm着丈 71.5cm袖丈 60cm平置きで採寸しておりますが素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：レーヨン100%付属品 タグ正規取扱ショップにて購入の正規品です。状態は一度着用後にクリーニングしてコレクションとして保管してしておりました。主観ですが美品になりますが新品ではないので神経質な方のご購入はご遠慮ください。また自宅保管につきたたみじわがございます。ワコマリア 東京天国 paradisetokyo カーハート モヘア guiltyparties TIMLEHI 窪塚洋介 天国東京殺人音楽放送局 木村拓哉 舐達麻 BADSAIKUSH DELTA9KID G PLANTS RATFINK バスキア NANGA Dickeis NECKFACE 300 23FW 23SStimlehi 百虎 アロハシャツワコマリア アロハ ハワイアン シャツ賽 a.k.a. BADSAIKUSHG-PLANTSDELTA9KIDAPHRODITE GANG HOLDINGSコムドットcom.やまと悪魔の生贄悪魔のいけにえテキサスチェーンソービルエヴァンスパイソンティムリーハイトラ虎タイガー5621ss21fw21aw22ss23ssラリークラークminedenimマインデニムキムタク野口強スティーロStie-loオンブレ木村拓哉ビルエヴァンス
商品の情報
|商品のサイズ
|S
|ブランド
|ワコマリア
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし