【メーカー直送】 MARIA WACKO ワコマリア　ティムリーハイ timlehi 長袖　アロハ シャツ

ワコマリアのハワイアンシャツ(ティムリーハイ)になります。

●品番:TIM LEHI-WM-HI24

●カラー:GRAY

●サイズ:タグ表記 S

肩幅 52cm

身幅 61cm

着丈 71.5cm

袖丈 60cm

平置きで採寸しておりますが素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材:レーヨン100%

付属品 タグ

正規取扱ショップにて購入の正規品です。

状態は一度着用後にクリーニングしてコレクションとして保管してしておりました。

主観ですが美品になりますが新品ではないので神経質な方のご購入はご遠慮ください。

また自宅保管につきたたみじわがございます。

ワコマリア 東京天国 paradisetokyo カーハート モヘア guiltyparties TIMLEHI 窪塚洋介 天国東京殺人音楽放送局 木村拓哉 舐達麻 BADSAIKUSH DELTA9KID G PLANTS

RATFINK バスキア NANGA Dickeis NECKFACE 300 23FW 23SS

timlehi 百虎 アロハシャツ

賽 a.k.a. BADSAIKUSH

G-PLANTS

DELTA9KID

APHRODITE GANG HOLDINGS

コムドット

com.

やまと

悪魔の生贄

悪魔のいけにえ

テキサスチェーンソー

ビルエヴァンス

パイソン

ティムリーハイ

トラ

虎

タイガー

56

21ss

21fw

21aw

22ss

23ss

ラリークラーク

minedenim

マインデニム

キムタク

野口強

スティーロ

Stie-lo

オンブレ

木村拓哉

ビルエヴァンス

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ワコマリアのハワイアンシャツ(ティムリーハイ)になります。長袖 アロハ ハワイアン シャツタイガー グレー●品番:TIM LEHI-WM-HI24●カラー:GRAY●サイズ:タグ表記 S肩幅 52cm身幅 61cm着丈 71.5cm袖丈 60cm平置きで採寸しておりますが素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材:レーヨン100%付属品 タグ正規取扱ショップにて購入の正規品です。状態は一度着用後にクリーニングしてコレクションとして保管してしておりました。主観ですが美品になりますが新品ではないので神経質な方のご購入はご遠慮ください。また自宅保管につきたたみじわがございます。ワコマリア 東京天国 paradisetokyo カーハート モヘア guiltyparties TIMLEHI 窪塚洋介 天国東京殺人音楽放送局 木村拓哉 舐達麻 BADSAIKUSH DELTA9KID G PLANTS RATFINK バスキア NANGA Dickeis NECKFACE 300 23FW 23SStimlehi 百虎 アロハシャツワコマリア アロハ ハワイアン シャツ賽 a.k.a. BADSAIKUSHG-PLANTSDELTA9KIDAPHRODITE GANG HOLDINGSコムドットcom.やまと悪魔の生贄悪魔のいけにえテキサスチェーンソービルエヴァンスパイソンティムリーハイトラ虎タイガー5621ss21fw21aw22ss23ssラリークラークminedenimマインデニムキムタク野口強スティーロStie-loオンブレ木村拓哉ビルエヴァンス

