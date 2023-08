【期間限定！最安値挑戦】 CLASSIC M PUFFY JACKET DOWN ダウンジャケット

Y-3 ダウンジャケット

Y-3 ダウンジャケットブラックLサイズ着用1回のみ傷汚れありません173cm65kgでゆったり着れました2022年2月購入Y-3表参道ヒルズにて今シーズンも継続で販売されているモデルです以下商品説明シワ加工を施したナイロンを使用した「M CLASSIC PUFFY DOWN JACKET」。クリーンで洗練されたルックスが印象的。保温性を高めるダウンを使用。取り外し可能なフードと、内側の裾のアジャスターが独自のスタイルを演出する。フルジップタイコードで調節可能、取り外し可能なフード、内側にジップポケット、サイドジップポケット、リブのインナーカフ、ドローコードで調節可能な裾、Y-3ロゴ、リラックスフィット。■M CLASSIC PUFFY DOWN JACKET / M クラシック パフィーダウン ジャケット■HA5556 : BLACK

