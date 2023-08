入手困難 新品 メゾン マルジェラ ジェントル モンスター mm010 コラボ

商品説明

メゾン マルジェラ、Gentle Monsterと共にあらゆる要素を取り入れたジェンダーレスアイウェアコレクションです。上品で知的な印象のフレームが採用されたアセテート製のオプティカル“MM010”。左サイドにはメゾン マルジェラのロゴがあしらわれています。

【商品説明】

取扱店では既に完売の入手困難なアイテムです。

【サイズ】

寸法: レンズ直径: 49mm; ブリッジ幅: 22mm; テンプルの長さ:145mm

【状態】

新品

【付属品】

写真のボックス、ケース、眼鏡拭き、取扱説明書

※コラボモデル専用の付属品ではなく、通常モデルの付属品となります。

素材···プラスチック

レンズ形···ウェリントン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

