オフホワイトとベージュレースに、凝ったゴールド刺繍と、パールをあしらった 美しいデザインの ビスチェ トップスです。

購入価格 50000円ほどです。

背中部分のアンティーク調ニュアンス模様と、細やかな刺繍の美しいとても良いお品です( ´ ▽ ` )♪

二次会 や、結婚式 、など パーティー にいかがでしょうか♪

Tシャツなどと重ねて、普段使いにも♡

#結婚式ドレス

#二次会

#パーティー

#周年パーティー

#謝恩会

#お呼ばれ

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 やや傷や汚れあり

