値段が激安 STILL BY HAND×MOONSTAR キャンバススニーカー スニーカー

スティルバイハンドとムーンスターのコラボスニーカーです。

日本が誇るHANDMADE IN KURUMEのスニーカーです。

素材

アッパー : オーガニックコットン 100%

アウトソール : ゴムソール

カラーはナチュラル

サイズは25cm(UK6H)

昨年ネットにて購入しましたが、サイズが少し小さく履かずにそのままにしていました。

新品未使用です。

以下、商品説明引用です。

STILL BY HANDとmoonstarとの数年ぶりのコラボスニーカーです。

生産は株式会社ムーンスターの九州、久留米工場で行っています。

日本国内でヴァルカナイズ製法でスニーカーを作製できる工場は現在二箇所のみであり、その工場の一つで生産しています。

ワイズはやや広めでトゥ部分の丸みが強調された、少し不細工な顔つきのラストを採用しています。

トゥが垂直気味に立ち上がっているので厚底感のあるフォルムです。

内側のハトメは一つに減らし、不思議なバランスに仕上げてます。

生地はオーガニックコットンのキャンバスを使用しています。

平紐に加えてロウ引き紐が付属されます。

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド スティルバイハンド 商品の状態 新品、未使用

