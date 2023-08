【ブランド】FENDI フェンディ

【品名】ジャンパー ブルゾン

【カラー】ブラック

【サイズ】表記サイズS

身幅約66cm

着丈約77cm

【詳細】FENDIのロゴ刺繍が入ったジャンパーです。ボタンもFENDI。中地もFENDI。

FENDI好きに♪

【ダメージ】刺繍の一部にほつれがあります。

中古品の為神経質な方は御遠慮下さい。

ご購入、コメント前にはプロフィールの一読お願い致します。

●値引きコメントされる方は希望価格を先に教えて下さい。

値引き価格をお知らせしても返信頂けない方が多いです。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド フェンディ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ブランド】FENDI フェンディ【品名】ジャンパー ブルゾン【カラー】ブラック【サイズ】表記サイズS身幅約66cm着丈約77cm【詳細】FENDIのロゴ刺繍が入ったジャンパーです。ボタンもFENDI。中地もFENDI。FENDI好きに♪【ダメージ】刺繍の一部にほつれがあります。中古品の為神経質な方は御遠慮下さい。ご購入、コメント前にはプロフィールの一読お願い致します。●値引きコメントされる方は希望価格を先に教えて下さい。値引き価格をお知らせしても返信頂けない方が多いです。

