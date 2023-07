カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

サイズ36

大胆にタックをとり構築的なシルエットに仕上げたパワーショルダーがポイントのドッキングオールインワン。上身頃はシルエットが綺麗に出るハリ感のあるリブ素材を使用しており、ボトム部分は落ち感のある滑らかな布帛素材でリラックスした着心地になっています。

-----------------

透け感:なし

生地の厚さ:普通

裏地:あり

伸縮性:ややあり

-----------------

身幅38 肩幅28 総丈135 袖丈70.5

裾の折り返しが4.5cmほどありますので、丈出し(裾直し)が最大4cmほどできます★

1回着用して、クリーニングに出してあります。

結婚式の二次会やパーティシーンなどに使えたり、少し肌寒い季節のフォーマルにもぴったりです。

もちろん普段着でもおしゃれに着こなせます!

卒業式

卒園式

入学式

入園式 にも!

定価 35200円

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

