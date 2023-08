最終価格 値下げ不可

【商品説明】

ルイスレザーとヒステリックグラマーのコラボです。

スーパースポーツマン も定価が上がり続けているので早めの購入をお勧めします。

レザー整理のため相場以下で売り切ります。

年代のわりに革の状態は非常にいいです。

この値段、このサイズ、この状態を手に入れるのは、難しいことは詳しい方はわかるかと。

着用感は人それぞれなので、コメントはお返しできません。

(有名なモデルなので、検索するとたくさんのレビューが出てきます。)

【サイズ】表記サイズ FREE (Mサイズ相当)

着丈:51.5センチ 身幅:39センチ 肩幅:37センチ 袖丈:59センチ

参考レベルにお願いいたします。

トラブル防止のため、上記情報で詳細が分からない人は購入しないでください。

表側 牛側

裏側 身頃

綿 50%

ポリエステル100%

袖

ポリエステル100%

別布 衿裏 綿 100%

【注意点】

美品ですが多少のほこり、ダメージ、汚れ、擦れなどあるかもしれませんので、革ジャンを理解できない、神経質な人はお控えください。

(当然ですが、目立つもの、使用に支障のあるものはありません。)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルイスレザー 商品の状態 未使用に近い

