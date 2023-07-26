上品な BIANCHI OLTRE XR4 CV DISC ULTEGRA Di2 53 自転車本体

・BIANCHI OLTRE XR4 CV DISC ULTEGRA Di2 2022年モデル 53サイズ(168~178cm) 完成車

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定価:1,089,000円

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定価:9,295円×2

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専用 ブリヂストン 20インチ

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定価総額:1,614,390円

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走行距離:4,500km

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完成車のホイールは普段の練習、デュラエースホイールはレース直前の練習とレース本番で使用していました。

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BIANCHI OLTRE XR4 CV DISC ULTEGRA Di2 53

デュラエースホイールについてるタイヤはパンクしているため価格を掲載していません。

【新潟市内近郊配達可能】ブリヂストン電動アシスト三輪車



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チェーンは完成車のものからCN-M9100 12S 116Lに交換しており、1,000kmほど走行しました。

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購入者が関東にお住まいの場合、近くの公園などで現物確認をしていただき、その場で購入後手渡しという形を取らせていただくこともできます。

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その場合浮いた配送料分までの値引き交渉も承ります。

商品の情報 ブランド ビアンキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・BIANCHI OLTRE XR4 CV DISC ULTEGRA Di2 2022年モデル 53サイズ(168~178cm) 完成車定価:1,089,000円・デュラエースチューブレスホイール 前後セットSHIMANO DURA-ACE WH-R9270-C60-HR-TL DISC（ホイールバッグ付）定価:291,940円・前後ディスクローターSHIMANO RT-MT900 160mm センターロック ナロータイプ IRTMT900S定価:9,295円×2・スプロケットSHIMANO ULTEGRA CS-R8100-1211-30T（12S）定価:13,420円・DHバーVision METRON 5D MINI Clip-On Bar（ビジョンメトロン5Dミニクリップオンバー） 定価:44,440円・パワーメーターFAVERO ASSIOMA DUO-SHI （シマノペダル対応）定価:82,610円・ペダルSHIMANO ULTEGRA PD-R8000定価:21,590円・サイコンGarmin Edge 530定価:52,800円定価総額:1,614,390円走行距離:4,500km完成車のホイールは普段の練習、デュラエースホイールはレース直前の練習とレース本番で使用していました。デュラエースホイールについてるタイヤはパンクしているため価格を掲載していません。チェーンは完成車のものからCN-M9100 12S 116Lに交換しており、1,000kmほど走行しました。購入者が関東にお住まいの場合、近くの公園などで現物確認をしていただき、その場で購入後手渡しという形を取らせていただくこともできます。その場合浮いた配送料分までの値引き交渉も承ります。

商品の情報 ブランド ビアンキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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