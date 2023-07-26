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上品な BIANCHI OLTRE XR4 CV DISC ULTEGRA Di2 53 自転車本体

商品の説明

・BIANCHI OLTRE XR4 CV DISC ULTEGRA Di2 2022年モデル 53サイズ(168~178cm) 完成車
❷5118子供乗せ電動アシスト自転車YAMAHA20インチ良好バッテリー
定価:1,089,000円
カツ様専用エスケープ ESCAPE 身長170-185cm 定価5.6万円

WELB eバイク
・デュラエースチューブレスホイール 前後セット
【東京一郎さん専用】Tern RIP カスタム　マットブラック
SHIMANO DURA-ACE WH-R9270-C60-HR-TL DISC（ホイールバッグ付）
新品自転車 アルミ 20インチ 折りたたみ 電動自転車 シマノ 外装 6段変速
定価:291,940円
enve ses5.6

電動アシスト三輪自転車 フランスベッド Rehatec ASU-3WT3
・前後ディスクローター
TREK　Emonda　SL6 　ロードバイク　※直接引渡限定※大阪近郊
SHIMANO RT-MT900 160mm センターロック ナロータイプ IRTMT900S
GT クロスバイク　MEATBALL Sサイズ　ピスト
定価:9,295円×2
パナソニック電動自転車　バッテリー12ah 26インチ　ピンク色

ラピエール DH722 マウンテンバイク フルサス ダウンヒル
・スプロケット
マウンテンバイク GT PALOMAR AL ブラック
SHIMANO ULTEGRA CS-R8100-12
(値引き不可)メリダリアクト5000 TOKEN BB
11-30T（12S）
【値下げ交渉可】 Bianchi ロードバイク VIA NIRONE7
定価:13,420円
【新品】 20" 折り畳み自転車 WACHSEN Angriff BA-100

MATE系 NAJU Ebike 14AH バッテリー リミッター解除可能
・DHバー
専用　ブリヂストン　20インチ
Vision METRON 5D MINI Clip-On Bar（ビジョンメトロン5Dミニクリップオンバー）
ジーティー　GTクロスバイク　大阪から
定価:44,440円
canyon AERODE CF SLX ホイール抜き

ai様 giant TA LON 2 ジャイアント　タロン　マウンテンバイク
・パワーメーター
送料込み！　スコット　スピードスター40 Scott 定価14万
FAVERO ASSIOMA DUO-SHI （シマノペダル対応）
マングース supergoose スーパーグース BMX ブラック × レッド
定価:82,610円
ストライダー　14x　ピンク

【新品未使用・美品】ビーチクルーザーバイク 24インチ
・ペダル
＊❶5122子供乗せ電動アシスト自転車ブリヂストン20インチ良好バッテリー
SHIMANO ULTEGRA PD-R8000
LEADER reader735TR Mサイズリーダーバイク　ブローチャーズ
定価:21,590円
Specialized Roubaix 2008 Sram RED

HUNMER 自転車
・サイコン
【Gyuk様専用】MERIDA 17SCULTURA400 おまけ付き
Garmin Edge 530
「東京近郊配達無料」ブリヂストン シティサイクル　FINEDAY24インチ　美品
定価:52,800円
パナソニック電動アシスト自転車　BE-ENTX63、パナソニック空気入れ

ジャイアントロードバイク
定価総額:1,614,390円
COLNAGO TITANIO コルナゴ チタニオ　54サイズ　チタンフレーム
走行距離:4,500km
フル電動自転車　モペット　Flyfish 20インチ

ebs needle ニードル　アイスブルー
完成車のホイールは普段の練習、デュラエースホイールはレース直前の練習とレース本番で使用していました。
little tokyo bike

BIANCHI OLTRE XR4 CV DISC ULTEGRA Di2 53
デュラエースホイールについてるタイヤはパンクしているため価格を掲載していません。
【新潟市内近郊配達可能】ブリヂストン電動アシスト三輪車

GARNEAU jenixA1 サイズ450
チェーンは完成車のものからCN-M9100 12S 116Lに交換しており、1,000kmほど走行しました。
[54]BRIDGESTONEブリヂストン Angelino電動自転車 送料無料

ジオスアンピーオ GIOS ampio　ブルー
購入者が関東にお住まいの場合、近くの公園などで現物確認をしていただき、その場で購入後手渡しという形を取らせていただくこともできます。
ツノダ自転車
その場合浮いた配送料分までの値引き交渉も承ります。

コルナゴ プリナベーラ

商品の情報

ブランドビアンキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

！多少の値下げ交渉可！ECHO GU 20inch トライアル自転車

☆❹ 5183子供乗せ電動アシスト自転車ヤマハ20インチ

子供用自転車　ポンポネット24インチ【愛媛】

MATE MATEx 250

tern surge 52 ホイールカスタム　室内保管　距離浅

TRINX グラベルロード 直接取引限定

5294 「大容量13.2Ahバッテリー」電動自転車パナソニック子供乗せ

☆❷ 5353子供乗せ電動アシスト自転車パナソニック3人乗り対応20インチ

2018 DE ROSA PROTOS デローザ プロトス 完成車
・BIANCHI OLTRE XR4 CV DISC ULTEGRA Di2 2022年モデル 53サイズ(168~178cm) 完成車定価:1,089,000円・デュラエースチューブレスホイール 前後セットSHIMANO DURA-ACE WH-R9270-C60-HR-TL DISC（ホイールバッグ付）定価:291,940円・前後ディスクローターSHIMANO RT-MT900 160mm センターロック ナロータイプ IRTMT900S定価:9,295円×2・スプロケットSHIMANO ULTEGRA CS-R8100-1211-30T（12S）定価:13,420円・DHバーVision METRON 5D MINI Clip-On Bar（ビジョンメトロン5Dミニクリップオンバー） 定価:44,440円・パワーメーターFAVERO ASSIOMA DUO-SHI （シマノペダル対応）定価:82,610円・ペダルSHIMANO ULTEGRA PD-R8000定価:21,590円・サイコンGarmin Edge 530定価:52,800円定価総額:1,614,390円走行距離:4,500km完成車のホイールは普段の練習、デュラエースホイールはレース直前の練習とレース本番で使用していました。デュラエースホイールについてるタイヤはパンクしているため価格を掲載していません。チェーンは完成車のものからCN-M9100 12S 116Lに交換しており、1,000kmほど走行しました。購入者が関東にお住まいの場合、近くの公園などで現物確認をしていただき、その場で購入後手渡しという形を取らせていただくこともできます。その場合浮いた配送料分までの値引き交渉も承ります。

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ブランドビアンキ
商品の状態目立った傷や汚れなし

上品な BIANCHI OLTRE XR4 CV DISC ULTEGRA Di2 53 自転車本体

14分钟前

上品な BIANCHI OLTRE XR4 CV DISC ULTEGRA Di2 53 自転車本体

¥1,180,000 ¥542,800

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