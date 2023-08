【送料無料】 新品未使用！ポロラルフローレン　ブラックパッカブルダウンジャケット ダウンジャケット

ポロラルフローレンのダウンジャケットになります。

購入したものの使う機会がなかったので、出品致します。

新品未使用品になります。

※ラルフローレンは基本米国サイズになります。

その為、こちらの商品Sサイズですが、は日本サイズでMサイズ相当になります。

以下ネット上に記載あった商品説明を載せておくのでご参考ください。

予測不可能なえ天候に欠かせない雨をはじく750フィルパワーダウンジャケット。持ち歩きに便利な旅行時の必須アイテム。

・ハイネック / フルジップフロント、トップに肌擦れ防止用のフラップ付き

・長袖、ボーダー入りリブカフス

・フロントウエストにジップポケット2つ / 全体を右ポケットに収納可能、内側に持ち運び用のループ付き

・裾の後ろに伸縮素材 / 総裏地、全体に中綿入り

・左胸にシグネチャーのポニー刺繍、パッカブルポケットにプリント

・750フィルパワー / フィルパワーはダウンのかさ高を測定(フィルパワー範囲は450~1,000)

・表地:ナイロン 100% 袖口:ポリエステル 82%、ナイロン 17%、 ポリウレタン 1% 胴裏:ポリエステル 100% 袖裏:ナイロン 100% 詰め物:ダウン 90%、フェザー 10%

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

