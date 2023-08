人気デザイナー off-white Tシャツ モナリザ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

off-whiteのTシャツです。

モナリザや矢印のバックプリントなどoff-whiteを代表するようなデザインとなっております。

サイズ表記表記上はXXSですが、かなり大きいです。身長170cmの成人男性が着用するとオーバーサイズになります。

仙台のセレクトショップで購入後2-3回着用し、保管しておりました。

目立つ汚れ等ありませんが、あくまで中古品ですのでその点ご承了承の上、ご購入ください。

タグのQRコードを読み取ることで本物であることが確認できます。

サイズ:

着丈77cm

身幅54.5cm

肩幅49.5cm

カラー···レッド

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ XXS以下 ブランド オフホワイト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

