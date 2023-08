コレクションライン

カキモトユキ LRパンツ ネイビー

This Item is Made in GIFU.

様々な素材をミックスし、レイヤードを施したスカート。

メインの生地として使われているのは合繊の産地・福井県で作られたハリ感と軽さが特徴の<カールマイヤー>という素材。

布帛の様に見えますが、実は経編機でつくられた編み物であり、経糸にポリエステル・緯糸にリネンを絡ませて編んでいます。

さらに、チュールやレース、オーガンジーといった様々なシアー感のある素材をミックスし、カーブ上になっているクリスタルプリーツという加工をグラデーションの様に施すことでボリューム感に強弱を持たせています。

ウエストはゴムになっているので、着用時のストレスもありません。オーバースカートは取り外し可能な2WAYになっており、オーバースカートとスカート本体の間にTOPSを入れるとギミックの効いた着こなしが楽しめます。

✳︎サイズ

1

ウエスト:32cm/伸長時41cmまで

長さ:最長部86cm/最短部76.5cm

ヒップ48cm

※全て平置き採寸

✳︎素材

◼️黒地部分

麻77% ポリエステル23%

◼️レース部分

ポリエステル100%

◼️紺地部分

麻74% ポリエステル26%

◼️チュール部分

ナイロン100%

◼️メッシュ部分

ポリエステル100%

◼️オーガンジー部分

ポリエステル100%

✳︎定価

28,600円

✳︎複数購入していただきましたら1点につき100円お値引きいたします、ご希望の方は購入前に質問欄よりその旨お伝え下さい。#みやぱん断捨離中

✳︎参考までに、写真のトルソーは日本女性の平均身長約158cmに合わせております。

✳︎着用回数約3回、クリーニング済。

✳︎他のフリマアプリにも出品しておりますので、そちらで売れたら取消、購入いただいた後でも先に売れた方を優先させていただきますので販売取消する事もございます。

✳︎中古品、自宅保管品、素人出品のため、見落とし等ある場合もございます、新品の様な完璧な商品をお求めの方は購入をご遠慮ください。

✳︎当方、非喫煙者、ペットは飼っておりません。

✳︎雨風に濡れないように二重梱包させていただきます

✳︎小さく畳んで圧縮し、送付いたしますので、畳みシワがつく事のご了承をお願いいたします。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

シルエット···フレア

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ユナイテッドトウキョウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

