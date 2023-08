80sLife'sABeachのTシャツになります。腰の辺りに消えかかっていますが当時のライダーのサインが書いてあります。その他、経年に伴う汚れなどございますが目立つダメージは無くコンディションは良いと思います。

肩幅 49cm

身幅 51cm

着丈 72cm

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パウエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド パウエル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

