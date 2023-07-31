偉大な エルメス　サンチュールリング　シルバー925 リング

随分以前に国内百貨店内の正規ショップにて購入した物です。ベルトデザインが素敵です♡ ジュエリーケースに酸化しないようにビニール袋にて保存しておりました。ほとんど使用していません。

【早い者勝ち限定SALE】Cartier(カルティエ) LOVE リング



k18ペリドットリング

状態 わずかな小傷はありますが比較的に綺麗だと思います。

プラチナ 天然ルビーリング 0.83ct サイズ10.5号 Pt900 5.3g



最高品質.Pt950ダイヤモンド 0.03ct リング 95

素材 スターリングシルバー925

18金 K18 ダイヤ付き デザインリング レディース 2.3g 10号 X40

サイズ 11号

最高品質.PT950ダイア指輪 2.0ct リング プラチナ ルビー 46



[新品仕上済] 4℃ k18WG ピンクサファイア ダイヤモンド リング 11号

エルメスのジュエリーも自宅に色々あるので、ケースとお箱は違う品物の可能性がありますが、よく覚えておりませんので、必要な方のみ写真記載の物をお付け致します。

新品未使用 エルメス シルバー Amulettes Cadenas リング 50



プチジュエリー感覚のプレシャスアクセサリーです。300個以上のキラキラクリスタル

個人にて管理しておりました中古のお品物ですのでご理解頂けますようお願い致します。解らない事やご質問はご遠慮無くコメント頂ければと思います。

K18 ルビー 5石 ダイヤモンド リング 約16.5号 イエローゴールド



ヴィヴィアン 初期 ナックルリング レア ヴィンテージ L



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ジャミーロ様専用です！ k18 ヒョウ 指輪

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商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

随分以前に国内百貨店内の正規ショップにて購入した物です。ベルトデザインが素敵です♡ ジュエリーケースに酸化しないようにビニール袋にて保存しておりました。ほとんど使用していません。状態 わずかな小傷はありますが比較的に綺麗だと思います。素材 スターリングシルバー925サイズ 11号エルメスのジュエリーも自宅に色々あるので、ケースとお箱は違う品物の可能性がありますが、よく覚えておりませんので、必要な方のみ写真記載の物をお付け致します。個人にて管理しておりました中古のお品物ですのでご理解頂けますようお願い致します。解らない事やご質問はご遠慮無くコメント頂ければと思います。#ベルトデザイン#HERMES#エルメス #指輪#リング

商品の情報 ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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