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偉大な エルメス　サンチュールリング　シルバー925 リング

商品の説明

随分以前に国内百貨店内の正規ショップにて購入した物です。ベルトデザインが素敵です♡ ジュエリーケースに酸化しないようにビニール袋にて保存しておりました。ほとんど使用していません。
【早い者勝ち限定SALE】Cartier(カルティエ) LOVE リング

k18ペリドットリング
状態　わずかな小傷はありますが比較的に綺麗だと思います。
プラチナ　天然ルビーリング　0.83ct　サイズ10.5号　Pt900　5.3g

最高品質.Pt950ダイヤモンド 0.03ct リング 95
素材　スターリングシルバー925
18金 K18 ダイヤ付き デザインリング レディース 2.3g 10号 X40
サイズ　11号
最高品質.PT950ダイア指輪 2.0ct リング プラチナ ルビー 46

[新品仕上済] 4℃ k18WG ピンクサファイア ダイヤモンド リング 11号
エルメスのジュエリーも自宅に色々あるので、ケースとお箱は違う品物の可能性がありますが、よく覚えておりませんので、必要な方のみ写真記載の物をお付け致します。
新品未使用 エルメス シルバー Amulettes Cadenas リング 50

プチジュエリー感覚のプレシャスアクセサリーです。300個以上のキラキラクリスタル
個人にて管理しておりました中古のお品物ですのでご理解頂けますようお願い致します。解らない事やご質問はご遠慮無くコメント頂ければと思います。
K18 ルビー 5石 ダイヤモンド リング 約16.5号 イエローゴールド

ヴィヴィアン 初期 ナックルリング レア ヴィンテージ L

カラットのダイヤモンドリング900498
#ベルトデザイン
スタージュエリー リング美品
#HERMES
agete アガット リング K18 ゴールド ダイヤモンド
#エルメス　
ジャミーロ様専用です！ k18 ヒョウ 指輪
#指輪
【最終値下げ】ete PT900 リング13号
#リング

Lila's K10 リング

商品の情報

ブランドエルメス
商品の状態目立った傷や汚れなし

K18　リング　ダイヤ　ゴールド　イエロー

【美品】ルイヴィトン アンクルージョン ハート リング

エンゲージリング 婚約指輪 プラチナ ダイヤモンドリング

【チーズケーキ様専用】ティファニー　ゴールドダイヤモンドリング

LOUIS VUITTON バーグ　プティルイ　リング

磨き済 レア ティファニー 4Pダイヤ サマセット メッシュ リング 8.5号

新品 天然ダイヤモンド 0.585ct 10号 リング プラチナ ソーティング

定価4.2万★Justin Davis バラモチーフリング レッド・14号
随分以前に国内百貨店内の正規ショップにて購入した物です。ベルトデザインが素敵です♡ ジュエリーケースに酸化しないようにビニール袋にて保存しておりました。ほとんど使用していません。状態　わずかな小傷はありますが比較的に綺麗だと思います。素材　スターリングシルバー925サイズ　11号エルメスのジュエリーも自宅に色々あるので、ケースとお箱は違う品物の可能性がありますが、よく覚えておりませんので、必要な方のみ写真記載の物をお付け致します。個人にて管理しておりました中古のお品物ですのでご理解頂けますようお願い致します。解らない事やご質問はご遠慮無くコメント頂ければと思います。#ベルトデザイン#HERMES#エルメス　#指輪#リング

商品の情報

ブランドエルメス
商品の状態目立った傷や汚れなし

偉大な エルメス　サンチュールリング　シルバー925 リング

45分钟前

偉大な エルメス　サンチュールリング　シルバー925 リング

¥30,000 ¥17,100

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コメント (13)

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偉大な エルメス　サンチュールリング　シルバー925 リング 偉大な エルメス　サンチュールリング　シルバー925 リング

エルメス （HERMES） サンチュール ベルト リング シルバー 925 指輪 8

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HERMES エルメス サンチュール ベルト リング・指輪 シルバー925 12号 レディース【62010462】中古 :62010462:CROWNヤフー店 - 通販 - Yahoo!ショッピング

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