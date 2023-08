【保障できる】 canon キャノン kiss ☆手ぶれ補正付き☆標準レンズセット x10 デジタルカメラ

キャノン canon kiss x10 ☆手ぶれ補正付き☆標準レンズセット

100☆123

■商品説

可動式液晶モニター搭載のデジタル一眼レフカメラにおいて世界最軽量となる質量約449gの小型ボディーを実現。

一眼レフカメラならではの光学ファインダーをのぞきながら、最高約5.0コマ/秒の連写が可能です。

サーボAF/動画サーボAF設定時においても被写体の瞳を検知してフォーカスを合わせる「瞳AF」が作動し、動く人物の表情も快適に撮影可能です。

ハイアングルもローアングルも自由自在なバリアングル液晶も搭載♪

フルハイビジョン動画も撮れます!

★今回のオススメポイント★

・タッチパネル操作可能

・自撮りもできるバリアングル液晶♪

・Wi-Fi、Bluetooth機能内蔵

・キヤノンの単焦点レンズが付属!

【コンディション】

◆ボディ

通常使用の程度で質感・色艶を保っており、とても状態が良いです。

◆液晶

通常使用の程度で質感・色艶を保っており、とても状態が良いです。

◆レンズ外観

スレキズ少なく、全体的にキレイな外観で、アタリや大きなダメージのキズなどもございません。

◆レンズ内

レンズ内はホコリの混入も少なく、

カビ、クモリなくスカッとクリアで快適にお使い頂けます♪

◆動作

ズーム、オートフォーカス、絞りの動作確認済みですので、安心してお買い求めください。

【付属品】

・元箱

・ボディ本体

・ボディキャップ

・バッテリー

・充電器

・レンズ【 Canon EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM】

・レンズ前後キャップ

・ストラップ

・取扱説明書

おまけ

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

・SDカード

【注意事項】

他フリマサイトに同時出品中なので売れ次第、出品を取り下げ致します。

質問する前にプロフィールを目を通してください。

X7/x7i/X8i/X9/X9i/6D/7D/60D/70D/80D/8000D

商品の情報 ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

